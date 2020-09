V dalším kole ČFL se na domácím hřišti střetla jablonecká rezerva v derby s libereckým Slovanem. I když přání doma vyhrát a získat body bylo u hráčů trenéra Jaroslava Vodičky prvotní, opak byl pravdou. Zápas okomentoval manažer týmu Adam Pelta:



LIBEREC BYL LEPŠÍ

„Tentokrát jsme na Liberec neměli. Jednoznačně nás přehrál. Jeho hráči byli rychlejší, aktivnější, silnější. Kromě jedné posily z áčka jsme my jiné neměli. Nastoupil s námi pouze stoper Štěpánek. V utkání dostali příležitost ostatní hráči, kteří zatím v základní sestavě nehrajou, náhradníci. A v takovém složení jsme na Liberec, který přijel posilněný asi o pět hráčů z A týmu, nestačili. Neměli jsme na ně.“



ZRANĚNÍ V A i B TÝMU

Zlobit se na hráče, jak manažer Adam Pelta zdůraznil, se ale nemůže. Ve složení, které proti Slovanu na hřišti v Břízkách nastoupilo, byla výhra jen nesplnitelným přáním. A proč nepomohli hráči z jabloneckého A mužstva trenéra Petra Rady, když i Liberec hrál v podvečer ligové utkání? „My teď máme hodně problémů se zraněnými. V áčku jich je pět, šest a v béčku také. Neměli jsme koho si půjčit. Na celý klub máme přibližně dvacet sedm zdravých hráčů. A to je opravdu málo. Teď se musíme zaměřit na to, aby se všichni dali brzy dohromady. Pro béčko je velkým oslabením chybějící Helm. Černák také pro zranění střídal. Jen v první půli jsme museli střídat dva hráče pro zranění. A takhle to už bylo poněkolikáté. Něco musíme změnit. Pronásleduje nás hodně zranění,“ zdůraznil Adam Pelta a dodal, že na zranění se určitě ale vymlouvat nechce. „Prostě jsme na ně nestačili,“ ukončil hodnocení derby.



Z Jablonce tedy odjížděl soupeř v čele se svým trenérem spokojený. Petr Papoušek, kouč FC Slovan Liberec: „Po pomalejším rozjezdu a vynuceném střídání Černického jsme se rozjeli a dali dva rychlé góly přes naší levou stranu. Pak jsme zbytečně inkasovali po standardní situaci, naštěstí jsme však brzy zase odskočili na rozdíl dvou branek. Druhý poločas jsme začali dobře, po dlouhém autu jsme ale inkasovali. Zápas jsme zlomili dobře vyřešeným brejkem na 2:4, pak jsme přidali ještě jeden gól. Kluci k zápasu přistoupili dobře a zaslouženě vyhráli.“



FK Jablonec B – FC Slovan Liberec B 2:5 (1:3)



Sestava Jablonce B:

Klement – Hamalainen, Rozkovec (88. Drda), Vošahlík (46. Munzar), Černák (30. Coufal), Štěpánek, Kinčl, Daníček, Helm (18. Štěpánek), Podzimek, Skuhravý (C)

Náhradníci: Reiner, Maigini, Munzar, Svrček, Drda, Štěpánek, Coufal

FC Slovan Liberec B:

Hasalík – Bína, Černický (12. Kazda), Dvořák, Šulc – Michal – Kosek (77. Yu), Nešický (88. Daněk), Yuzvak (88. Kim) – Csáno (88. Knobloch), Rondić

Náhradníci: Knobloch, Kazda, Yu, Kim, Mečíř, Daněk, Hnízdil

Branky: 26. Šulc, 35. Rondić, 38. Csáno, 71. Csáno, 83. Rondić – 37. Vošahlík, 60. Coufal. Žluté karty: 37. Dvořák, 59. Kosek, Nešický – 49. Štěpánek. Rozhodčí: Drábek – Pilný, Šedivka.