trenér FK Jablonec Benjamin Vomáčka:

"Jsem maximálně spokojený. Byl to jeden z našich nejtěžších zápasů. Most předvedl kvalitní výkon a bylo vidět, že má dobrý tým. Dneska to bylo těžký a spíš než po fotbalové stránce, tak jsme to uhráli vůlí, nasazením a chtěním vyhrát. Musím ale říct, že se to pro nás nevyvíjelo nejlíp. Měli jsme dobrý začátek, dali jsme gól, pak jsme tam měli náznaky dobrých akcí. Kluci se dobře, agresivně a zdravě pohybovali. Ale ve druhé části prvního poločasu jsme se nemohli dostat do hry, byli jsme od všeho daleko, úplně jsme vypadli z role. Soupeř se naopak dostal do hry a přehrával nás. A my ještě navíc dostali pořádně kuriózní gól, přímo z rohu k tyči. To nás poznamenalo. Most hrál dobře. Přehrával nás agresivitou i fotbalově."

Trenér si to s hráči o poločase vyříkal a s nástupem na trávník hned bylo jasné, jak to bude ve druhé půli duelu vypadat. Jejich výkon, síla i morálka na hřišti se změnily.

Kouče jablonecké rezervy mrzí, že byl soupeř bojovnější a víc chtěl vyhrát

"Zápas o sestup a udržení se nám povedl, hlavně druhý poločas. Vítězství jsme si zasloužili, ale ne za fotbalový výkon. Co se týká sestupu, tak dnešní výhrou jsme si udělali takový malý polštářek. Ale vyhráno ještě není. Jdeme dál, nekoukáme se doprava doleva. Ve fotbale se musí pořád vyhrávat. Máme před s sebou dalšího soupeře, na jeho hřiště jedeme vyhrát."

ČFL:

Jablonec B - Most 3:1 (1:1)

branky: 2x Podzimek, Velich - Novotný