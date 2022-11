Vedení se Slovan dočkal v závěru poločasu. Parádní akci po ose Drozda, Richter v jejím závěru zužitkoval Šimkovský. "Míč ve vápně jsem napálil čistým nártem a prošlo to tam a jsem rád, že jsme do kabin šli s vedením," netajil svou radost autor úvodní trefy zápasu.



Hned v úvodu 2. poločasu se k velkému sólu rozjel Vopat. Zákrok jabloneckých zadáků ale přišel v pravou chvíli. Co následovalo, tak to byla exhibice obou brankářů. Domácí Štefan třikrát bravůrně zakročil - po ranách Daníčka, Malého, aby v 64.min. pouze nestačil na vyrovnávací střelu Bredy. Na druhé straně Surovčík zářil stejně tak, když si poradil s dalšími střeleckými pokusy a nedopřál radost střídajícím Šleglovi a Schneiderovi.



„Do prvních patnácti minut jsme nastoupili dobře. Pak jsme z toho trochu vypadli. Ve druhé půli jsme se zlepšili a vytvořili si dost příležitostí. Chyběl nám jen kousek v zakončení k tomu, abychom míč dorazili do branky. Za stavu 1:0 Breda hlavou vyrovnal. Šance na gól měl Daníček. Remíza je zasloužená. Jeden bod z venku je určitě dobrý. Soupeř chtěl hrát fotbal a my taky. Oni to odbojovali, snažili se. Příště hrajeme doma s Mladou Boleslaví. To už je potřeba zase bodovat za tři body," zhodnotil utkání trenér jablonecké rezervy Džimis Bekakis.

Šéf domácího klubu neskrýval své rozčarování: "Asi si budeme muset někde jinde pronajmout hřiště, protože vyhráváme jen venku a doma nám to prostě nejde. Vedeme 1:0 a neudržíme to. Je to dané i tím, že máme úzký kádr a laxnost některých hráčů nemůžeme potrestat jejich vystřídáním!"

FC Slovan Velvary - FK Jablonec B 1:1 (1:0)

Branky: 41. Šimkovský – 64. Breda, rozhodčí Hlaváček, žk 0:3, 120 diváků

Velvary: Štefan - Šimkovský, Šustr, Drozda, Rubeš - Kott, Valenta (81. Březina), Duong (66. Šlegl), Chábera (87. Schneider) - Vopat - Richter