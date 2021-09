Jablonecká rezerva ve víkendovém zápase ČFL B v Teplicích dvakrát dotahovala náskok domácích. Z Dubí si nakonec odvezla bod za remízu.

Rezerva má bod z Teplic | Foto: Josef Březina

Sportovní manažer Adam Pelta: „Teplice mají dvě zkušené posily Rezka a … oba´mají stovky zápasů v lize. Kolem nich hrajou mladí kluci, takže podobný systém, jako máme my. Utkání bylo vyrovnané, potýkali jsme se s absencí Rozkovce a Vošahlíka. V prvních pěti minutách se nám opět zranil David Skuhravý. První gól nám dával právě Rezek. Před koncem první půle vstřelil domácím gól Nykrín. Ve druhé půlce přišel další gól od Rezka a to byl opravdu gól měsíce. Snažili jsme se vyrovnat a podařilo se Divišovi. Zbytek utkání už se dohrál, občas se projevily nějaké emoci, ale výsledek se nezměnil. Podle mne to byl zápas bez šancí. Bod zvenku se počítá. Bereme ho. Měli jsme vyhrát, ale bod nás neurazí. A v Teplicích jen tak někdo nevyhraje."