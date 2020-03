Jablonec n. N. - Šňůru podzimních vítězství týmu trenéra Vodičky přerušil první jarní soupeř. Na domácím hřišti a těžkém terénu podlehli Jablonečtí v úvodním zápase ČFL soupeři z Chlumce nad Cidlinou.

První mistrák prohráli | Foto: Dagmar Březinová

Z prohry jablonecké rezervy (3:5) byl vedoucí týmu Adam Pelta, jak uvedl, naštvaný a také smutný. Doma je potřeba vyhrávat, zdůraznil už při generálce před začátkem soutěže. Snad to vyjde příště.

„Chlumec vyhrál zaslouženě. Nám nenahrávalo to, že byl velmi těžký terén, zápas se hrál na sněhu. To naopak vyhovovalo Chlumci. Z každé šance, kterou měli, dal soupeř gól. Měl vysokou efektivitu. Což my jsme sice měli také, dopředu jsme nehráli špatně. Ale nedokázali jsme šance proměňovat, byla z toho jen tyčka nebo jsme se netrefili vůbec.“

Chlumec dal gól z každé šance. Domácí měli velká okýnka vzadu v obraně. A když šli z každého dlouhého nákopu sami k jablonecké bráně, tak si domácí nemohou myslet, že vyhrají. „Byli prostě efektivní a vyhráli. Jdeme ale dál. Soutěž je dlouhodobá. Tímhle to nekončí, bojujeme dál. Ostatní bojují taky. Z podzimu jsme měli dlouhou sérii vítězství. Naopak, na takovém těžkém terénu to bylo, podle mne, slušný. Ale, když děláme velké chyby dozadu a máme tam takové díry, tak to je špatně. Pak je pět gólů hodně. Sice jsme tři dali, ale to je málo. V tabulce pravdy jsme přišli o tři body, které teď musíme získat jinde. Pro nás je tahle prohra ztrátou. V sobotu 14. března ve 14,30 hrajeme v Ústí nad Orlicí. A tam se nevyhrává. Bude to extrémně těžký zápas. Uvidíme, jestli se bude kvůli podmáčenému hřišti hrát. V utkání vidím také pozitiva a pochválil bych výkon mladého Černáka. A také chci poděkovat fanouškům, kteří nás přišli i přes nepřízeň počasí, podpořit. Dorazila jich víc jak stovka a toho si vážíme,“ řekl Adam Pelta.