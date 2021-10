„V první půli jsme měli optickou převahu, ale chyběly nám šance nebo jsme je neproměnili. V poločase jsme si něco řekli, něco jsme změnili. Začali jsme hrát víc účelně, víc jsme se dostávali do střelby. Dostali jsme gól, ale naštěstí to kluci otočili. Soupeř byl velmi dobrý a zkušený, podle mne bude hrát na špici tabulky. Nám se pak už podařilo výsledek udržet. Pro nás jsou tyto tři body hodně důležité. Tabulka je velmi vyrovnaná a teď se budou každé tři body rozhodovat. Čekají nás tři utkání pravdy, týmy z první poloviny tabulky. Teď se ukáže, jak jsme na tom, jestli jsme vepředu právem nebo omylem,“ nechal se slyšet Adam Pelta, manažer jabloneckého týmu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.