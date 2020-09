„Každý zápas venku je v naší soutěži těžký. Do utkání jsme vstoupili velmi aktivně, od první minuty jsme je presovali, hráli jsme běžecky a fyzicky náročný fotbal a dostávali tak soupeře pod tlak,“ řekl po zápase ČFL skupiny B manažer Jablonce B Adam Pelta.



PROVĚŘIL BRANKÁŘE

Tým začal ve Velvarech aktivně hned od úvodních minut a vypracoval si zajímavé příležitosti. V osmé minutě si Daníček navedl míč z levé strany do vápna a pěknou střelou prověřil připravenost brankáře Měsíčka.

V 10. minutě se stejný hráč a autor hattricku z minulého týdne natlačil před svého strážce a ten ho těsně před šestnáctkou fauloval. Následný trestný kop ale větší nebezpečí pro domácího brankáře neznamenal. Velvary předvedly ve 13. minutě první nebezpečný rychlý brejk. Kafka se ve vápně zbavil obránce a předložil míč na malé vápno hned dvojici domácích hráčů Ti ale naštěstí Vajnerovu svatyni v tutovce překopli.



PRVNÍ DAL ČVANČARA

Na úvodní branku se ve Velvarech čekalo až do 28. minuty. Jablonec poslal do vedení útočník Čvančara (na snímku), který v týdnu prodloužil smlouvu v Jablonci až do léta 2022. Tři minuty po změně stran mohli domácí srovnat skóre z nařízené penalty, ale proti střele domácího kapitána Vopata se vytáhl brankář Vajner. A pokutový kop mu vyrazil.

Domácí v druhém dějství přesto usilovali o vyrovnání. Hrálo se za vydatných dešťových přeháněk, na mokrém trávníku nebyla nouze o ostřejší zákroky. Domácí si víc než tvrdou střelu jednoho z hráčů do středu branky nevypracovali, a tak udeřil opět Jablonec.



SKÓROVAL I PODRUHÉ

V 73. minutě přišel do vápna parádní prudký centr z levé strany, který trknul hlavou pod břevno Čvančara svým druhým gólem v utkání. Ve zbytku zápasu si už žádný z týmů větší příležitost nevytvořil, a tak si tři body na sever Čech odvezl, výhře 2:0, jablonecký tým.



ZA POLOČAS JE CHVÁLIL

„Jsou to tři body zvenku, takže s tím jsme spokojení. V prvním poločase jsme byli lepší, šli jsme do vedení, ale nepřidali jsme druhou branku. Druhý poločas začal špatným vstupem z naší strany a podržel nás brankář Vajner, když chytil penaltu. Domácí nás přehrávali, ale dali jsme druhou branku a zápas rozhodli."



HOSTÉ ZTRATILI DŮRAZ

„Měli jsme ještě několik takových pološancí, ale nic jsme z nich nevytěžili. Ve 44. minutě se nám zranil Koblížek a to s námi trochu otřáslo. Do druhé půle místo Kynčla nastoupil Černák,“ dodal k utkání Adam Pelta. A také zdůraznil, že druhá půle se nesla od Jabloneckých ve vlažnějším, méně důrazném tempu.

„Hodně nás podržel náš gólman Vajner, když chytil penaltu. To byl nejdůležitější moment utkání. Kdyby ji nechytil, bylo by to pro nás o hodně těžší. Gól Čvančary, který zvýšil na 2:0, nás trochu uklidnil a zápas jsme pak už v klidu dohráli,“ dodal Pelta.

Hosté sice inkasovali několik žlutých karet, ale výsledek už ubránili a body putovaly, díky gólům kvalitního hráče z jabloneckého A mužstva, do Jablonce.



UKÁZAL, ŽE HRÁT UMÍ

„Byl to pro nás tentokrát klíčový hráč. Přišel z áčka a ukázal, co v něm je. Je to fotbalista, který svými kvalitami přesahuje naši soutěž. Trenér Rada nám pomohl, když mu dal možnost, aby dnes hrál za náš tým. V áčku zatím tolik příležitostí nedostává. Tak třeba si dnešním výkonem o nějakou příležitost řekl,“ uvedl Adam Pelta.



Velvary – FK Jablonec B 0:2 poločas: 0:1

Branky: 28. a 73. Čvančara



Sestava FK Jablonec B: Vajner- Helm, Hämälainen, Koblížek (44. Vošahlík), Skuhravý, – Haitl, Kinčl (46. Černák), Rozkovec, Macháček (71. Podzimek), Daníček – Čvančara (84. Coufal)

TOMÁŠ ČVANČARA:

Útočník Tomáš Čvančara od sezóny 2018/2019 zůstal stabilně v kádru ligového A týmu. Sezónu 2019/2020 hostoval v druholigovém Vyšehradu a vstřelil 13 gólů! Do sezóny 2020/2021 bude v kádru trenéra Petra Rady bojovat o další ligové starty a pro A tým důležité body.