Po dvou zápasech jsou zatím bez porážky. Fotbalisté Jablonce B vstoupili do letošní sezony České fotbalové ligy pravou nohou. Po domácí bezbrankové remíze proti Ústí nad Labem si svěřenci Benjamina Vomáčky přivezli tři body za výhru 4:2 na půdě Pardubic, proti tamní rezervě.

Jablonec B vyhrál v Pardubicích nad tamní rezervou 4:2. | Foto: David Haan

Severočeši předvedli výborný vstup do utkání, když po trefách Krulicha, Schöna a Náprstka, který proměnil penaltu, vedli v 36. minutě 3:0.

„Přivézt zvenku tři body je vždycky dobré. Jsme spokojení s převážnou částí prvního poločasu. Až do 35. minuty jsme domácí jasně přehrávali. Dali jsme tři góly, měli jsme ještě další šance, dobře jsme drželi míč. Byli jsme jednoznačně lepší,“ pochvaloval si Benjamin Vomáčka, trenér hostů.

Brankově bohatý duel pokračoval. Pardubice během devíti minut ještě do poločasu snížili na 2:3. Jenže po změně stran dal Jablonci dvoubrankový náskok opět Matouš Krulich.

„ Ve zbytku poločasu jsme ale domácí postavili na nohy vlastními chybami. Dostali jsme dva góly po naší sérii chyb a to nás trochu srazilo. V kabině jsme si museli říct, s čím musíme jít do druhého poločasu nebo se vrátit ke hře na začátku první půle. Hned na úvod druhé části zápasu jsme vstřelili čtvrtý gól. Ale druhá půle nebyla už tak dobrá, jako začátek. Přesto jsme gól nedostali a to bylo super. Vyhráli jsme zaslouženě, i když Pardubice by. ly ve druhém poločase herně lepší, to musíme uznat,“ dodal Vomáčka.