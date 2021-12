Jak hodnotí podzimní sezónu manažer jablonecké rezervy Adam Pelta? „Z mého pohledu byl podzim B týmu až překvapivě dobrý. Chtěli jsme více vsadit na mladší kluky a zabudovat je do týmu. A to se povedlo. Jedná se například o Weraniho, Nikrýna, Kinčla, Černáka nebo i Břenka z dorostu. Výraznými hráči byliRozkovec a Diviš. Podzim se tolik nevydařil Nikovi Daníčkovi.

PODZIM SE JIM POVEDL

Podzimní výkony byly ale kvalitní. Jedinou kaňkou byla prohra v Přepeřích. Ale jinak jsem upřímně ani nečekal, že se nám podzim takto extrémně povede.“I když jabloneckému béčku odešel například Dočekal, tak přece dosáhlo velkého úspěchu a spokojenosti, jak s výsledky, tak s přístupem hráčů. „Myslel jsem si, že nám bude chybět, ale poradili jsme si s tím i z vlastních zdrojů. A to hodnotím kladně.

MAJÍ KAM POSTOUPIT

Do přípravy půjdou teď další dorostenci, kterým se dařilo a kteří mají šanci se uplatnit v B týmu, např. Chládek nebo Kubín,“ dodal k situaci v béčku Adam Pelta. Ale šanci uplatnit se v regionálních fotbale má každý, kdo chce. Někdo se může probojovat až do jabloneckého A či B týmu, šanci má takový hráč ale i v divizi ve Velkých Hamrech, výhledově v krajském přeboru v Pěnčíně, v I. A třídě může hrát třeba v Rychnově. Peltův názor je jasný. „Je potřeba, abychom si v regionu takto pomáhali, bez toho to nepůjde. Týmy tady určitě jsou.“

TOP HRÁČI BUDOU

A jak často se z pohledu Adama Pelty rodí fotbalové hvězdy, které mají šanci to někam dotáhnout? „Myslím, že u nás v každém ročníku minimálně jeden takový zajímavý hráč je. V Jablonci to historicky byl třeba Pišta Mihálik, Lischka, Pleštil a možná to budou Černák, Nikrýn, Werani a další. Musí to být takový hráč, který to zvládne jak herně, tak hlavou, splňuje předpoklady, aby mohl být úspěšný. Záleží i na tom, jaké má rodinné zázemí, aby ho rodiče nebrzdili, ale zdravě podporovali.“