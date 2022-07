„Do jabloneckého béčka přišli i dorostenci, někteří už se s námi ale po týdnu rozloučili, protože si uvědomili, že kvalita dospělých v této soutěži už je někde jinde. V kádru je osmadvacet hráčů. Torfig je na zkoušce v Prostějově. Přeju mu, aby si zahrál druhou ligu, ale pro nás by byl jeho odchod ztrátou. I když spolupráce s A týmem bude a mohl by ho někdo nahradit. V tom vidím zatím největší problém. Ostatní kluci, hlavně ti starší, už svoji kvalitu mají, soutěž už hráli a my počítáme, že na nich by to mělo stát a mladí by měli kolem nich vyrůst. Největší problém těch mladých z dorostu jsou souboje. Přece jen je to ve fotbale dospělých jiné a jinak se k tomu musí postavit. Ale, to chce čas, musí se to naučit. Jsou mezi nimi kluci šikovní, kteří mají na to, aby tuto soutěž hráli, abychom s nimi pracovali dál a oni se dostali časem i výš.“