Zdálo se, že ho nikdo a nic nemůže ohrozit. A došlo i na něho. Došlo? Nebo to zase bude jen plácnutí do vody a kamarádi pomůžou? Okolo toho, jak kauza dopadne, je mezi fotbalisty dost skepse. On už ten její úvod je takový trochu jiný – policie provedla domovní prohlídky, zadržela počítače a podobně. Ale vazba přišla až později, což není tak obvyklé. Aby se stihlo uklidit, co je potřeba?

CHYBÍ INFORMACE

Celé záležitosti by možná prospělo více informací. Co se mu vlastně přesně kladeno za vinu? Jasné je, že jde o peníze. A určitě ne malé. Když může nabídka pro sudí na utkání činit 150 tisíc? Co by za takové prachy daly mnohé vesnické kluby, pro které to je i sezónní rozpočet! To svaz a jeho bosové nevidí.

O co se tedy jednalo – o sázky? A to si ničeho nevšimly sázkové kanceláře? Nebo prostě jen tenhle klub se potřebuje zachránit, tenhle naopak postoupit, porazit odvěkého rivala? Tak jdem za Berbrem, zařídí to. Otázka jen zní – za kolik? O tom, že ve fotbale je takový „bordel“ se mluví dlouho. Jen jeho vedení jako by nevidělo a neslyšelo. Dál se hřeje na svém výsluní nedotknutelnosti a férovosti.

ZASE TO VYŠUMÍ?

Zatímco malé kluby bojují o přežití, o každou korunu do klubové kasy, tito pánové si určují, za velké prachy kdo vyhraje, kdo spadne, kdo postoupí. Proto je na čase s tím něco udělat. Zda ale tito lidé dojdou až před soud a do čela hnutí se dostanou takoví, kterým jde hlavně o fotbal, toť otázka. Zkušenosti z minulosti napovídají, že to bude spíš běh na dlouhou trať, tak dlouhou, až to vyšumí.

Co si o tom myslí ti, kteří se točí kolem fotbalu na Jablonecku?

1. Jste pro změnu v čele asociace?

2. Příští rok je řádná volební valná hromada. Měla by se konat dřív?



Spartak Rychnov, vedoucí týmu Milan Pfeiffer:

1. Jsme pro odstoupení celého vedení FAČRU v čele s Malíkem,který je jen nastrčená figurka .

2.Určitě dříve a obsadit funkce lidmi, kteří mají vztah k fotbalu a fanouškům.



TJ Desná, Petr Kopal:

1. Ano

2. Ano



Jaroslav Strnad, prezident FC Pěnčín

1. Každopádně by mělo dojít ke změně, protože současné vedení je zodpovědné za image toho, co se tam děje. Ať mi nikdo neříká, že předseda FAČRU pan Malík a další neviděli, jak se žije panu Berbrovi. Zavírali oči před jeho rozhodováním a udílením úkolů svým pohůnkům. Za pana Pelty byla Česká i Moravská komora pospolná, za jeho předsedování bylo za ním něco vidět a to jenom proto, že měl cit pro fotbalové prostředí a uměl lobovat a to mu bylo osudným.

2. Tenhle Aigiašův chlív by dal dohromady zase jenom Miroslav Pelta. V okamžiku, kdy by měli funkcionáři rozhodovat o tom, kdo by měl být předsedou, tak se vsadím, že bez okolků na jeho situaci by byl zvolen právě on. Nikdo výraznější tady v novodobé historii FAČRU nebyl, a to ani pan Hašek, který zbaběle utekl od rozdělané práce když zjistil, že nemá koule nato sehnat pro fotbal odpovídající finanční zabezpečení.



Oldřich Churý, předseda FK TJ Lučany n. N.

1. Podle mého názoru je změna v čele FAČRU nezbytně nutná.

2. Nevím přesně datum valné hromady. Je ale zapotřebí se na ni řádně připravit, aby opět nedošlo k „paskvilům“ z předcházejících let.



Petr Javůrek, trenér B týmu Velkých Hamrů:

1. Ne.

2. Ne.



Milan Kykal, sekretář mládeže Fotbalové akademie

„Sám za sebe – za „fotbal“ se stydím.“