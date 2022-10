V úvodu zápasu pálil nad naši branku Bastin, na opačné straně si narazil do vápna Rozkovec a hostující brankář se musel hodně natahovat, aby jeho střelu vytěsnil na roh. Ve 26. minutě mohli otevřít skore chlumečtí fotbalisté, míč už se šoural do branky za překonaným Surovčíkem, ale dobíhající Černák stačil balon v poslední chvíli odkopnout do bezpečí! V dalších šancích Velich rozvlnil jen boční síť, Bredův štiplavý pokus vyboxoval Lichtenberg. Zkušený Diviš si navedl míč do soupeřova vápna zprava, zasekávačkou se zbavil i obránce, jenže místo nahrání spoluhráčům zakončoval sám opět do boční sítě. Hosté odpověděli deset minut před poločasem, to se do centrovaného balonu položil Finěk, Surovčík byl ale připraven.

Důležité momenty přišly až v nastavení první půle, když hosté zahrávali rohový kop. Ještě před jeho rozehráním udeřil loktem Labík Diviše a byl prvním vyloučením. Zjitřené emoce pokračovali po samotném rozehrání rohového kopu, když už měl brankář Surovčík znovu míč ve své náruči, to uhodil Bastin Podzimka a také on putoval do sprch. „Při první červené tam byl úder a při druhé červené tam padla snad facka, to se přeci nedělá. Hosté si za to mohli sami,“ komentoval vyloučení kouč Jablonce Džimis Bekakis. Jablonec tak čekal poločas proti dvojnásobně oslabenému soupeři.

„Věděli jsme, že musíme být trpěliví. Chtěli jsme to obehrávat a i odskakovat, chtěli jsme je roztáhnout a zkusit kolmé balony. Čekali jsme, že tam budou mít dvě řady hráčů, trochu mě Chlumec překvapil, že to nechal vzadu v pěti,“ dodal jablonecký trenér.

Kouč Hamrů Bryscejn: Neproměňujeme! Domácí Nosek: Rozhodčí odpískal nesmysl!

Hosté o devíti pozorně bránili a jablonečtí fotbalisté se do šancí dostávali jen těžko. Když už se ale do zakončení probili, chyběl klid a přesnost. Nad branku pálil Breda i Černák. Penaltu si na rozhodčím nevymodlili Breda ani Rozkovec. Další střely Podzimka, Rozkovce, Černáka i Velicha skončily těsně mimo. Když už to vypadalo na dělbu bodů přišla 93. minuta a v ní se z dorážky prosadil Rozkovec, který tvrdou ranou z vápna rozhodl o těsné výhře Jablonce 1:0!

Radost z tříbodového zisku měl samozřejmě i jablonecký trenér. „Chlumec byl čtvrtý tým tabulky, oni jsou hlavně silní v soubojích. Dělalo nám problém, že nás hned napadali. Nenechali nás v klidu rozehrát hned od první minuty. Bylo těžké se tam dostat. Breda tam měl dvě tutovky. Byl to pro nás těžký zápas. Nakonec to tam padlo v nastavení. Hrozně jsme potřebovali doma potvrdit body z Teplic,“ těšila třetí výhra v sezoně kouče Bekakise, který ale nebyl s počínáním svých svěřenců v přesilovce úplně spokojený. „Když už dostaneme balon do vápna, tak ho buď dáme moc nahoru, kde oni byli silní v soubojích a vysoké balony měli. Když jsme to zase nastřelili, tak jsme nešli před hráče, furt stojíme za nimi. Bylo tam i málo pohybu v šestnáctce,“ měl výtky k výkonu v druhé půli jablonecký kouč.

FK Jablonec B – FK Chlumec nad Cidlinou 1:0 (0:0)

Branky: 93. Rozkovec

Sestava FK Jablonec B: Surovčík – Diviš (68. Nykrín) , Štěpánek, Chládek, Černák – Podzimek – Breda (82. Linhart), Rozkovec, Ritter, Daníček - Velich