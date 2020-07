Před přípravným zápasem proti německému soupeři z klubu Bischofswerdaer FV 08 se svěřenci trenéra Jaroslava Vodičky připravovali na tréninkovém hřišti v Břízkách.



VODIČKA JE FEST HONIL

A trenér je určitě nelitoval a hlasitým komentářem motivoval tým k maximálním výkonům podle jeho představ. Chtěli se soupeřem, který v Německu hraje čtvrtou ligu, obstát co nejlépe a získat další herní zkušenosti.

Potvrdil to manažer týmu Adam Pelta. „Hráli jsme proti mužstvu čtvrté německé ligy, to je tak úroveň naší druhé ligy. Hráli mezi nimi i dva Češi, tak jsem s nimi hovořil. Jsou to skoro profesionálové. A i když ve čtvrté lize byli skoro na padáka, tak úplně špatně nehráli. Mají ale naprosto jiné podmínky, počínaje finančním rozpočtem, který u nich je několikrát vyšší než pro naše béčko. Pro nás to ovšem byla super konfrontace,“ uvedl manažer jablonecké rezervy.



FK Jablonec – Bischofswerdaer FV 08 5:1



Vodičkův tým nastoupil bez několika zraněných hráčů, ale základní sestavu měl trenér k dispozici. „Výsledek byl pro mne překvapivý. Soupeř vystřídal dvě jedenáctky. Když viděli, že prohrávají, tak z toho byli hodně podráždění. Hráli svůj německý, důrazný, běhavý fotbal. Ale až na jednoho útočníka, který mne zaujal, mě jinak spíš zklamali. Od čtvrté německé ligy bych čekal víc. Pro nás to byla další dobrá zkušenost. A jsem rád, že jsme se mohli zase ukázat před domácími diváky. Potěšilo mě, že byla i slušná návštěvnost,“ zhodnotil přípravné utkání Adam Pelta a dodal, že byl velmi spokojený s výkonem Torfiqa z Ghany, který dal hattrick a v první půli předvedl vynikající výkon.

Béčko má ještě dalšího spoluhráče černošského původu a ten se, podle Peltových slov, v přípravě také osvědčil. „Jmenuje se Tahyr a budeme se snažit, aby u nás zůstal. Chybí nám stoper a dostali jsme na něj doporučení, tak uvidíme,“ řekl Pelta.

Jako fantastický označil i výkon jabloneckého Rozkovce, který už patří ke klíčovým hráčům rezervy FK Jablonec. „ Dlouhodobě dokazuje, že je pro nás výjimečným hráčem. Kádr béčka by měl být jinak už kompletní. V jednání jsou pouze Tahyr a Dočekal,“ doplnil Adam.

Když klub získá zahraničního hráče, je jeho povinností zajistit mu všechen servis, počínaje ubytováním, stravováním a vším, na čem se spolu domluví. „Je to starost jako o dítě,“ konstatoval s úsměvem manažer týmu.



NIKRÝN SE JICH NEBÁL

Pochvalu vyslovil také šestnáctiletému Nikrýnovi, který dostal v průběhu zápasu od trenéra šanci. „Na to, že je mu šestnáct, zvládl zápas velmi dobře. Je to jablonecký odchovanec. Chceme jít právě touto cestou a dávat šanci našim mladým hráčům.

Jablonecká rezerva pokračuje dál v přípravě. Ve středu 29. července ji čeká zápas proti Varnsdorfu. A v sobotu 1. srpna se utká v Břízkách od 11 hodin proti teplickému béčku.