góly: Coňk (penalta) - Podzimek

Trenér Jablonce Benjamin Vomáčka:

„Za dnešní začátek zápasu bychom si asi výhru nezasloužili. Ne, že bychom do Boleslavi jeli jen pro bod, potřebovali jsme tam bodovat, a to se nám povedlo. Jsme spokojení. Bod je dobrý, ale začátek jsme měli katastrofální, to nás Boleslav přehrávala. Museli jsme udělat změny, vystřídat, přeskupit trochu řady, pak jsme začali být lepší a do poločasu jsme zaslouženě vyrovnali. Kluci bojovali jako lvi, měli jsme víc šancí, nevyužili jsme všechny, Boleslav hrozila, nám některé šance vychytal výborně chytající domácí gólman. Za bod jsme rádi a bereme ho s pokorou. Ve finále se už ukázalo, že jsme v tabulce zachránění. Ve čtvrtek 8. června od 17.30 hrajeme doma, tentokrát na hlavním stadionu na Střelnici. Je to poslední domácí zápas, tak nám vedení klubu umožnilo využít hlavní hřiště. Pro kluky to bude určitě dobrý, že si zahrají právě tam. Cesta do A týmu je sice dlouhá, ale zkusit si zahrát na takovém hřišti bude určitě zajímavé. Nemáme jiný cíl, než vyhrát. Ale respektujeme sílu soupeře. Přijede Viktorka Žižkov, která je první s odstupem asi čtrnácti bodů, je to druholigový tým. Naši hráči se mají šanci ukázat, nemají se čeho bát, když budou hrát poctivě a běhavě, tak můžeme potrápit i Žižkov. Budeme rádi, když se fanoušci přijdou na nás podívat a budou nám fandit, kluci si to za tuto půl sezónu, jak makali, zaslouží. A nám by tím samozřejmě pomohli.“