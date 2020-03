Po zimní přípravě jdou znovu do bojů třetiligový fotbalisté rezervy FK Jablonec. Jarní část ČFL odstartuje Vodičkův tým domácím utkáním Chlumcem nad Cidlinou, které hraje v sobotu 7. března.



CHTĚJÍ BÝT ZASE PRVNÍ

Jablonecký B tým bude v jarních odvetách hájit první příčku ČFL, na které přezimoval s tříbodovým náskokem před dotírajícími Živanicemi.

V zimním přípravném období odehráli Jablonečtí pět přípravných duelů. Na úvod si poradili s divizními Velkými Hamry 9:2. Následovaly zápasy s třetiligovými rezervami pražských „S“, které měly podobné průběhy, vždy ale s jiným koncem. Jablonec měl proti pražským týmům vždy výborný první poločas, na který nedokázal už v druhém dějství navázat. Spartě tak B tým podlehl 2:3 a Slavii porazil 4:2.



GENERÁLKA NEVYŠLA

Na umělé trávě v Břízkách se nakonec odehrála i samotná generálka před ostrými mistrovskými zápasy, v které ale Jablonečtí podlehli nečekaně vysoko rezervě Mladé Boleslavi 1:4.

V zimě dal kouč jablonecké rezervy Jaroslav Vodička příležitost například Podzimkovi z dorostu, v přípravných duelech ho ale trápila především nevyrovnanost výkonů svých svěřenců. Nejpilnějšími střelci v zimním období byli Kinčl, Dočekal, Černák a Haitl. Ofenzivní pojetí hry bude náročný kouč Vodička po hráčích vyžadovat i v jarní části soutěže.



MAJÍ JIM CO VRACET

Jablonecká rezerva zakončila podzim v ČFL famózní sérií devíti výher v řadě, která katapultovala tým na první příčku soutěže. Tuto sérii se budou snažit Jablonečtí prodloužit hned v prvním jarním duelu, v kterém přivítají na domácí půdě pátý Chlumec nad Cidlinou.

Právě týmu z hradeckého kraje mají Severočeši co vracet. Na podzim totiž hned v prvním kole padli v Chlumci 0:3. Povede se rezervnímu týmu FK Jablonec jarní odveta a vstup do jarních mistrovských zápasů?



S PERMICÍ ZADARMO

Zápas s Chlumcem nad Cidlinou začíná na umělé trávě v jabloneckých Břízkách v sobotu 7. března s výkopem od 10, 15 hodin. Majitelé permanentních vstupenek FK Jablonec mají vstup na zápasy rezervy zdarma.

„V soutěži ČFL se musí vyhrávat hlavně doma. Venku je to vždycky otazník, buď body přivezete nebo ne. Proto jsou body zvenku spíše bonus,“ řekl k důležitému zápasu vedoucí týmu Adam Pelta. A zve všechny fanoušky na jarní premiéru.