Výkon Jabloneckých chválil manažer týmu Adam Pelta. „My jsme byli po celý zápas lepší. Jsem spokojený, protože hráli dobře mladí kluci společně s těmi zkušenými. Nenastoupil nikdo z áčka. Nehrál také ani Rozkovec, na kterém je, podle mne, naše hra závislá. Ostatní to za něj tentokrát převzali, třeba Daníček, ale i ti ostatní.“Spokojenost pramenila z výkonu mladších hráčů, dorostenců, například šestnáctiletého Vojtěcha Weraniho.

„Nechci ho přechválit, ale vypadá dobře. A dnešní výsledek vůbec je dobrý. Pro soupeře to byl krutý výsledek, ale my jsme hráli dobře,“ zhodnotil výkon jabloneckých hráčů manažer Pelta.

Spokojený byl i asistent trenéra Jaroslava Vodičky Tomáš Čížek. „Z naší strany to byl dobrý zápas. Soupeř hrál snad teprve první nebo druhý zápas. Je to i tím, že my stále trénujeme a nepolevujeme. K zápasu jsme přistoupili dobře. Byly tam vidět momenty, které po hráčích přesně chceme a pilujeme na tréninku. To je hrát po křídlech s balonem před bránu a správné zavírání na zadní tyči. Přesně takto padly prakticky všechny góly,“ přibližoval zápas Čížek.

FK Jablonec B – FC Hradec Králové 5:0 (2:0)

Branky: 2x Daníček, 2x Werani, Kinčl

Sestava: Vajner – Vošahlík, Tahir, Podzimek, Nykrín (Skuhravý) – Coufal (Werani), Hämäläinen (Munzar), Drda (Cabadaj), Černák (Kinčl) – Daníček – Torfiq