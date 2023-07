„ Z áčka s námi nastoupili Nykrýn, Náprstek, brankář Myška a Ikaunieks. Sestavu jsem doplnil dalšími našimi zkušenými hráči, kteří odehráli celý zápas. Naši podali víc než solidní výkon, vysoko napadali. Hráli jsme fotbal, dostali jsme ale zbytečný gól z dálky. Ten bychom dostat neměli. Ale fotbal, jak se říká, o chybách je. V prvním poločase jsme měli více ze hry. Musím pochválit celý mančaft, jak k tomu přistoupil. A také kluky z áčka, ti byli rozdíloví,“ řekl k zápasu trenér Benjamin Vomáčka.

Utkání skončilo remízou 1:1. Hráči áčka nastoupili v prvním poločase. Za ně pak dostali prostor další hráči B týmu. A ti také nezklamali, i když v některých momentech větší kvalita hry chyběla. Zápas odmakali, bojovali do poslední vteřiny.

„Jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Byl to pro nás výborný přípravný zápas. Soupeř doma patří ke špičce druhé izraelské ligy. Naši kluci se ukázali, někteří předvedli vynikající výkony, Z výsledku ale neděláme vědu, stále je to příprava.“

V sobotu 22. července hrají Jablonečtí na Admiře. „Dali jsme si termín, že hned po tomto utkání kádr zúžíme. A začneme se připravovat na soutěž. Generálku na ligu odehrajeme 26.7. na pažitu Motorletu Praha.

V neděli po té budou mít hráči zasloužené volno, aby mohli v pondělí a v úterý absolvovat tréninky. Ve středu 27. července jedou do Prahy na hřiště Motorletu. A jestli už má trenér stabilní základ sestavy?

„Nemám. Budeme využívat kluky z áčka, aby se hlavně ti noví co nejdřív rozehráli. Takže bude záležet i na tom, kdy a kteří s námi budou nastupovat. Máme také několik zraněných, Vošahlíka, Velicha, Kubáta, Bredu. Ti byli měli být také tahouny mužstva. Ale toto utkání nám zase ukázalo výkony jiných kluků. V B týmech se sestava dává dohromady trochu jinak. Okruh hráčů už máme, ten budeme zeštíhlovat a pouštět do okolních klubů, kde by si víc zahráli. Ideální sestavu budeme tvořit v soutěži průběžně, soutěže,“ řekl Vomáčka.

Kdyby mohl ale jet na Motorlet už s definitivní jedenáctkou, tak to by určitě uvítal. Ale, jak říká trenér, fotbal je variabilní, nemůže počítat, že by bylo něco definitivní. „Člověk musí umět improvizovat. A já věřím, že budeme improvizovat dobře. Musíme být připravení i na situaci, kdy nás žádní hráči z áčka neposílí.“



