Rezerva porazila třetí Pardubice, teď ji čekají ještě druhé Přepeře

V zápase aktuálně prvního a třetího týmu tabulky nejdříve zahrozili východočeši, před Dufkem se totiž rozevřela jablonecká obrana, ale hráč soupeře naštěstí z vápna přestřelil břevno jablonecké branky, kterou tentokrát hájil Ježek. Gólově udeřilo až ve 20. minutě zápasu, to od rohového praporku poslal na malé vápno ukázkový prudký centr Haitl a Torfiq hlavou vystřelil Jablonci vedení 1:0!

V další šanci se ocitl Daníček, který stál sice zády k brance, zvolil ale šikovné zakončení přes hlavu a jeho pohotová střela notně zaměstnala brankáře Markoviče. Pardubičtí fotbalisté zahrozili asi nejvíce po standardní situaci, která směřovala nečekaně přímo na jabloneckou branku, ale brankář Ježek si s ošemetnou situací dokázal poradit. Těsně před odchodem na poločasovou přestávku roztleskal diváky v Břízkách znovu Daníček, ten se tentokrát prezentoval křížnou prudkou střelou, která těsně minula vzdálenější šibenici pardubické branky.

GÓLMAN JEŽEK SI PORADIL

O poločase trenér Vodička vystřídal dle domluvy s trenérem Radou ligisty Surzyna se Smejkalem. Hosté se o lepší výsledek ale připravili sami, deset minut po změně stran špatně rozehrál brankář Markovič na svého stopera, této chyby využil střídající Černák, který sám před brankářem nezaváhal a pardubického brankáře prostřelil na 2:0!

Jablonec byl dál více na míči a byl i nebezpečnější. Ze střední vzdálenosti vyzkoušel připravenost brankáře Rozkovec, na opačné straně zase Dufek. Diváci ocenili pohlednou rychlou akci domácích barev, na jejíž konci poslal Haitlův centr těsně mimo Černák. Přesto se mohly Pardubice dostat znovu do utkání, pět minut před koncem po chybě obrany se otevřel prostor před Veverkou, tomu ale skočil obětavě pod nohy brankář Ježek.

PARDUBICE PŘIJELY MLADŠÍ

Domácí už poté poklidné utkání dovedli do vítězného konce a po výhře 2:0 si upevnili první příčku v třetiligové tabulce. Trenér Jaroslav Vodička k utkání dodal. „Pardubice nás zlobí každý rok, vždy hrají poctivý fotbal. Letos přijeli s trochu mladší sestavou, než máme my. Utkání jsme zvládli, ale nemyslím si, že to bylo úplně optimální. Ono to ani moc nejde, jet kolikátý zápas po sobě a vše zvládnout na jedničku. Jsem rád za to, jaký fotbal hrajeme a jak se prezentujeme. Myslím si, že tam kde jsme, jsme hodně oprávněně. To mužstvo si to zaslouží, za to jak pracuje a hraje, tak to vidím a tak to i cítím. Čeká nás ještě jeden zápas a to derby v Přepeřích. Ale je potřeba říct, že když se o někom řekne, že je dobrý, tak já si troufnu říct, že my dobří jsme,“ vysekl poklonu svým svěřencům a týmu kouč Vodička.

FK Jablonec B – FK Pardubice B 2:0 (1:0)

Branky: 20. Torfiq, 56. Černák

Sestava: Ježek – Diviš, Vošahlík, Skuhravý, Surzyn (46. Kinčl) – Haitl (85. Podzimek), Munzar (85. Werani), Rozkovec, Daníček (85. Nykrín) – Torfiq, Smejkal (46. Černák)