Trenér Jabloneckých Benjamin Vomáčka:

"Remíza je zasloužená. Bylo to ne příliš pohledné utkání, spíš plné soubojů a agresivity. My jsme se v tom domácím přizpůsobili. Hráli jsme poprvé na přírodní trávě, bez tréninku. V tom měli domácí trochu výhodu, protože už čtrnáct dnů na trávě trénovali. Rychle jsme dostali gól, ale stejně rychle jsme vyrovnali. Hrál se bojovný fotbal bez velkých šancí. Chyběl nám k vítězství jeden gól. Ale šance neměli ani domácí, ani my. Byl to zápas dvou týmů, které bojují o záchranu. Příští týden hrajeme doma proti Zápům. Doufejme, že vyhrajeme. Každý bod zvenku v této soutěži je dobrý. Potřebujeme nahrát ale víc bodů z domácích zápasů. Jeden bod je dnes spravedlivý, jsme rádi, že ho máme. Kluci to odmakali, ale nedali jsme do toho dost fotbalu. Podmínky nebyly optimální. Hrálo se na suché trávě, trochu to skákalo, to hru zpomalovalo, kluci si na to museli zvyknout. První zápas na trávě je vždycky znát, je to změna. Na to se ale nevymlouváme. Přizpůsobili jsme se a bod jsme přivezli. A to je hlavní."

Sokol Živanice - FK Jablonec B 1:1 (1:1)

Branky: Nikodem - Velich. 120 diváků.