„Domácí hráli dost zezadu a my jsme se proti nim neprosadili. Nějaké příležitosti jsme měli. Ale v té finální části jsme si balón nedali tak, jak jsme potřebovali, aby někdo mohl zakončit. A bylo taky dost málo zakončení za šestnáctkou. Většinou jsme nastřelovali hráče. Ve druhé půli jsme si moc šancí nevytvořili. Nejsem spokojený. Pěnčín má zkušené hráče, ale přece jen by měl být vidět rozdíl soutěží. My jsme byli hodně na balónu, ale zakončení nám dělalo problém. Prostřídal jsem čtyři hráče.“Jablonecká rezerva pokračuje v tréninkovém plánu a příští víkend už ji čeká první mistrovské utkání. Doma přivítá FK Ústí nad Labem. Zápas se hraje v sobotu 6. srpna v 10,15 na trávě v jabloneckých Břízkách.

V kabině domácích vládla naopak spokojenost. A právem. Nový trenér Emil Šafář výkony svého mužstva chválit mohl. „Výsledek to je pro nás velmi dobrý. Nechci zápas přeceňovat. Přijel k nám soupeř, který hraje o dvě třídy výš, trénovaný, kvalitně hráčsky obsazený. Měli jsme možnost zahrát si proti někomu do defenzívy. Zvolili jsme taktiku, rozestavění. A naši kluci všechno do posledního písmenka splnili. Za celých devadesát minut jsme soupeře do ničeho nepustili a ještě jsme hráče prostřídali a v závěru zápasu hráli i naši dorostenci. Za mne bylo všechno pozitivní. Kluci to odmakali, zvládli utkání jak kondičně, tak takticky. Zvládli i to, o čem jsem si myslel, že nezvládneme. Měli jsme taky dnes vynikající obranu.“

Domácím do sestavy ještě chyběli dva zranění hráči, tři si užívali zaslouženou dovolenou. „Nebyli jsme zase až tak nebezpeční. Ale trpělivostí jsme si vytvořili dvě tři pološance. Prostě kluci makali, zaběhali si,“ dodal trenér Šafář.

Taky pěnčínské mužstvo má před s sebou poslední týden přípravy. V sobotu měl klub naplánovaný výjezd do německé Žitavy k přátelskému utkání. Ale soupeř duel zrušil z důvodu nedostatku hráčů.