Trenér jablonecké rezervy Džimis Bekakis viděl utkání následovně. „Výkon v první půlky byl z naší strany asi lepší než ve druhém poločase. Kluci dnes odvedli dobrý výkon, snažili se a byli zodpovědní. Škoda hloupého gólu, tam se musí domluvit gólman se stoperem. Ale ono je to těžké, gólman to viděl, Vosa (Vošahlík) couval, škoda, stačilo si asi zařvat. Ale gólman Surovčík nám dnes vychytal jiné věci. Sami jsme tam měli další dvě tutovky, jen kdybychom je proměnili. Ale i soupeř měl šance. Možná jsme o gól mohli bejt šťastnější,“ hodnotil trenér B-týmu zápas s Kolínem.

Náš celek čeká od startu nové sezony na vítězství už čtvrtý zápas. „Čekání je to dlouhé. Ale měli jsme soupeře, co budou hrát nahoře, jako dnes Kolín nebo na začátku Ústí nad Labem. Dnes to byl slušný výkon. Musíme se od toho zkusit odrazit už v příštím zápase,“ plánuje Bekakis. Další možnost na první tříbodový zisk budou mít Jablonečtí hned příští týden znovu v Břízkách, kam dorazí v regionálním derby nedaleké Přepeře!

FK Jablonec B – SK Sparta Kolín 1:1 (1:1)

Branky: 45. Podzimek - 36. Vošahlík (vl.)

Sestava FK Jablonec B: Surovčík – Diviš, Munzar, Vošahlík, Zárybnický – Linhart (57. Daníček), Rozkovec, Nykrín, Stibor, Malý – Podzimek (82. Plechatý)