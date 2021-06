Potvrdil to manažer B mužstva FK Jablonec Adam Pelta: „Vyhráli jsme 6:4. Byl to první zápas za velkého tepla. Lípa je divizní mužstvo, jeli jsme tam s hodně omlazeným kádrem, k němu několik zkušených a prostor dostali také dorostenci. Úvodní gól dali domácí. My jsme vyrovnali po chybě jejich gólmana. Nějaké góly jsme pak ještě přidali, ale také jeden jsme ještě inkasovali.“

Do druhé půle Jablonečtí hodně vystřídali a mladí se nebáli do hry pořádně šlápnout. „Naši zahráli povedené utkání, soupeře přeběhali, byli aktivní. Pro nás to byl testovací zápas mladých kluků. Hodně našich zkušených hráčů si v těchto dnech léčí různá zranění. Zápas ukázal to, co jsme chtěli, jsme spokojení,“ dodal Pelta junior. Několik hráčů z kádru také odchází. „Hlásíme, že budeme mít jednu opravdovou top posilu. Bude to zkušený hráč, který se zapojí také do trénování mládeže,“ zatím neprozradil Adam Pelta.

„Moc gólů, to je taková naše klasika v posledních utkáních. Říkám to pořád dokola, protože pořád nejsme koncentrovaní v obrané fázi na takové úrovni, abychom nedostávali tolik gólů. Dopředu hrajeme dobře, dáváme hezké góly po dobrých kombinacích. Ale směrem do obrany to rozhodně není ono,“ řekl kouč domácích Jánošík.

Arsenal Česká Lípa – Jablonec B 4:6 (2:4)

Branky: Blažek 2, Díl, Vacek – Vošáhlík 2, Daníček 2, Svrček

R: Řeháček, 110 diváků