Jablonecké rezervě vyšel domácí zápas ČFL B parádně. Už v 88. vteřině se dostala gólem Smejkala do vedení. A na vítězné vlně se tým trenéra Jaroslava Vodičky nesl až do závěrečného hvizdu rozhodčího. V základní sestavě Jabloneckých se znovu po zranění dostala do hry výrazná posila domácích, Rozkovec. Hosté se na dostřel jablonecké svatyně, až na několik šancí, příliš nedostávali. Tři body Jablonci pojistil útočník Nešpor, který z úhlu prostřelil brankáře Kočí a zakončil s jistotou na 2:0 (1:0).