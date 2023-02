Trenér Benjamin Vomáčka:

"Vyhráli jsme 2:1. Měli jsme výborný nástup do utkání, za prvních pět minut jsme mohli dát tři, čtyři góly, měli jsme asi tři rohy i další šance. V první půli kluci výborně napadali a dostávali se do šancí. Bohužel se nám je dneska nedařilo proměnit, tak doufám, že jsme si to uložili až na mistráky. Za první poločas šancí bylo opravdu hodně. Dukla hrála dobře kombinačně. V 35. minutě jsme trochu vypadli z tempa, poločas jsme dohráli 0:0. Ale výkon byl dobrý. Ve druhé půli jsme dali dva góly, pokračovali jsme v aktivní hře. V poslední minutě Dukla z penalty zkorigovala na 2:1. Kluci podali dobrý, poctivý výkon. Podržel nás náš gólman, který zlikvidoval několik šancí Dukly. Celkově jsme byli lepší a měli jsme vyhrát výraznějším rozdílem. Je to škoda, ale snad jsme si góly nechali na soutěž. Kluci zaslouží pochvalu za odpracování zápasu, za zdravou agresivitu. To byly atributy, které nás zdobily celou přípravu včetně tohoto uktání. Z toho pohledu jsem spokojený. Co bylo horší, to byla poslední pětiminutovka zápasu, která se mi nelíbila. Vedli jsme 2:0, ta branka Dukly byla zbytečná. Hráli jsme, jako by se nemohlo nic stát. A tak to být nesmí. Musíme udržet koncentraci do konce utkání. V tom budu na hráče apelovat. Terén byl dnes těžký, nasněžilo, ale na to jsme tady zvyklí. Chtěli jsme to dohrát až moc kombinačně a to se nám nevyplatilo. Ale těžko na cvičišti, lehko na bojišti."