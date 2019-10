Další atraktivní duel nabídne v sobotu třetiligová soutěž, v které nově působí jak B-tým FK Jablonec, tak i jeho sobotní soupeř z Přepeř. Regionální derby startuje v sobotu 5. října od 10:15 hodin.

Ambiciózní klub z malé obce u Turnova zažívá snové období. Jeho historie se začala psát v roce 2013, v následujících šesti letech se fotbalisté Přepeř dokázali z okresních soutěží dostat až do třetí ligy! Loni skončili co by nováček divize na druhé příčce a protože první Mšeno na celostátní úrovni nepokračovalo, přišla postupová radost pro Přepeře. „Naším cílem bylo skončit do druhého místa, protože do ČFL jsme chtěli. Finanční rozpočet v divizi i třetí lize je prakticky stejný,“ říká místopředseda FK Přepeře Miroslav Kvapil. Přepeřský tým prošel v létě další obměnou, kterého se týkala i změna na trenérském postu. Současného lodivoda Petříka nahradil trenér Zachariáš z dorostu Slovanu Liberec. Mezi nováčky v kádru patří například Elbel, Tvaroha či exjablonecký Díl. Přepeře mají zajímavě poskládaný kádr, který se točí kolem zkušeného stopera Jaroslava Nesvadby, který má dost zkušeností nejen z českých ligových trávníků. Sekundovat by mu měli i loňský nejlepší střelec týmu Synek, nebo exjablonecký Pavlata.

Obec s necelou tisícovkou obyvatel na Turnovsku si v nové sezoně užívá třetiligovou soutěž, paradoxem je, že nedaleký Turnov loni z divize sestoupil do krajského přeboru. Přepeře zatím po osmi odehraných kolech okupují sedmou příčku tabulky, když polovinu utkání zvládli jejich fotbalisté s plným bodovým počtem a druhou polovinu prohráli. Také Jablonec B si vede na třetiligové úrovni výborně, Vodičkův celek je čtvrtý se ziskem patnácti bodů. Na sobotního rivala z Přepeř má Jablonec B před vzájemným sobotním zápasem náskok tří bodů.

Krajské derby mezi Jabloncem a Přepeřemi začíná v jabloneckých Břízkách v tradičním sobotním dopoledním čase s výkopem v 10:15 hodin. Pro diváky je připraveno jako vždy bohaté občerstvení. Permanentkáři FK Jablonec mají vstup zdarma, stejně tak jako ženy a děti. Vstupné na zápas činí 40,- Kč.