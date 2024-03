Trenér jabloneckého týmu Benjamin Vomáčka byl spokojený se zaslouženými třemi body, které jeho svěřenci vybojovali. Mužstvo mělo hodně šancí, litoval jen, že jich do gólů nedotáhli i víc. Průběh zápasu ovlivnil i silný vítr. V prvním poločase s ním domací museli hodně bojovat.

"Hrálo se za větrných podmínkách, které fotbalu moc nesedí. Ale myslím, že jsme si s tím poradili. V prvním poločase jsme se dostávali do obrany Pardubic docela často. Pramenily z toho šance i pološance. Bylo škoda, že jsme nějakou neproměnili. Nabádali jsme kluky, ať v tom pokračují, protože ve druhém poločase jsme hráli už po větru. Nemohli jsme moc hrát za obranu, protože míče utíkaly. Museli jsme trochu změnit taktiku. I tak jsme ale pokračovali v kvalitním výkonu a dali jsme gól. Mohli jsme přidat i druhý. A mohli jsme zřejmě kopat i penaltu, ale rozhodčí vyhodnotil situaci jinak. My jsme z protiútoku naopak dostali na 1:1. Rychle jsme ale odpověděli gólem Velicha a dostali jsme se do vedení, které jsme pak už uhájili," řekl kouč Jablonce.

Zdůraznil, že hráči předvedli poctivý a kvalitní výkon. Na konci se sice nechali trochu zatlačit a byli pasivní, nedostupovali hráče, ani pressing už nebyl takový, jako v úvodu utkání. Ale vítězství už uhájili a zaslouženě vyhráli.

ANKETA: Finále je tu. Kdo se stane nejoblíbenějším klubem Libereckého kraje?

"S prvními dvěma jarními zápasy můžeme být spokojení. Škoda, že jsme už v Ústí nedotáhli zápas do vítězného konce. Čtyři body ze dvou těžkých utkání není špatná bilance, určitě je bereme. S pokorou chceme v těchto výkonech pokračovat dál. Chceme ještě u kluků více budovat sebevědomí, aby si ve vápně a před vápnem soupeře víc dovolili. Dneska bylo k vidění zase hodně výborných individuálních výkonů. Jsme spokojení jak s týmovým, tak s individuálními výkony. Zápas jsme odehráli bez Honzy Vošahlíka, který dnes hrát nemohl, doufejme, že do Živanic už bude v pořádku. Hráli jsme s novou stoperskou dvojicí. A kluci Honzu nahradili dobře. Stopeři odehráli zápas kvalitně, je vidět, že tým je soudržný a že drží spolu. Jsme s přístupem k tréninku a k těmto dvěma zápasům spokojení," dodal kouč.

Jablonci se vůbec o tomto víkendu dařilo. Vyhrál i A tým ve FORTUNA:LIZE v zápase proti Slovácku 1:0. Sobota byla pro jablonecký fotbal úspěšná.

"Příští týden jedeme do Živanic. Na podzim jsme s nimi vyhráli 2:1, ale rozhodnuto bylo až na samém konci zápasu. Živanice jsou vyzrálý, zkušený, běhavý, nepříjemný tým a soudržný, který hraje třetí ligu už dlouho. Určitě nás tam nečeká žádný jednoduchý zápas, ostatně jako každý další ve třetí lize. V Živanicích se dobře nehraje. Jedná se o poctivý třetiligový tým. Musíme se na ně dobře připravit. Kluky čeká pět tréninků. Určili si svoji laťku a bylo by nepříjemné, kdyby ji začali podlézat. Stále si musíme dávat vyšší a vyšší cíle," připomenul Benjamin Vomáčka.

ČFL: FK Jablonec B – Pardubice 2:1 (0:0)

Branky: 55. Ritter, 66. Velich – 65. Miláček