trenér Benjamin Vomáčka:

„Hráli jsme dobrý zápas, kluci hráli kvalitně, byl to výborný kolektivní výkon, i běžecký, vytvořili jsme si hodně šancí, skoro všechny hlavou po centrech, ale nedařilo se nám je zakončovat. Byli jsme pevní vzadu i s brankářem Fendrichem, Boleslav si nevytvořila žádnou šanci. Byly tam velmi dobré výkony, ale celkově jsme ukázali dobrý kolektivní výkon. Dobře jsme napadali, soupeře jsme nedostali do hry, ten musel dávat jen dlouhé míče. A tam to výborně sbírala obrana, kluci ve středu zálohy toho hodně naběhali a získali mnoho míčů. Trochu mě vadilo, že ve druhé půli byla hra rozkouskovaná, fauly, polehávání. My jsme díky tomu pak zbytečně ztráceli jednoduché přihrávky. To nás stálo zbytečně další síly. Potom jsme prostřídali a kluci vnesli do hry oživení, Breda získal míč a Kubát po jeho přihrávce zakončil. Takže oba střídající hráči byli u gólu. A takhle by to mělo být, když nedali gól ti, kteří hrali od začátku, tak alespoň soupeře unavili. Gól pak musí dát ti, kteří nastoupí. A to se povedlo."

Každý zápas je dřina, ale herně podali Jablonečtí dobrý výkon a byla jen otázka času, kdy dají góly. Museli dávat pozor na to, aby nějaký nedostali ze standardky nebo z chyby a brejku. Na šance to je výhra zasloužená, domácí byli lepší. Z A týmu rezervu posílili Fendrich, Schön, Náprstek a Slávik.

"Zatím máme solidní rozjezd, ale musíme pracovat dál, připravovat se na další mistrák. Jedeme do Hradce Králové, chceme bodovat, nejlépe vyhrát. Jsem spokojený, v každém utkání je něco, co si rozebereme, co se mi nelíbilo. Ale jako kolektiv jsme podali dobrý výkon," pochválil tým trenér Vomáčka.

FK Jablonec B – FK Mladá Boleslav B 1:0 (0:0)

Branka: 80. Kubát

Sestava FK Jablonec B: Fendrich – Diviš, Vošahlík, Hušek (68. Karban), Malý – Slávik (84. Svoboda), Kubín (84. Gaši), Ritter, Schön (68. Breda), Náprstek (64. Kubát), Velich