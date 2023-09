FK Jablonec B – SK Sparta Kolín 3:1 (2:0)

"Ještě jsme mohli tři, čtyři šance proměnit. Kolín to ve druhé půli trochu otevřel, hrozil i ze standardek, které velmi dobře zahrával, dobře tam nabíhali, ale to jsme si pohlídali. Škoda, že jsme si zápas trochu zkomplikovali tím obdrženým gólem na 3:1. Za stavu 3:0 si dokážu představit, že to dohrajeme s větší zkušeností. A my jsme naopak inkasovali. Celkově ale, po našem nepovedeném zápase v Mostě, ke kterému jsme si v týdnu něco řekli, jsme se dnes prezentovali kolektivním a poctivým výkonem. A to nám přineslo body. Posílili nás tři kluci z áčka, Krulich, Schön, Nikrýn. Hráli dobře a určitě nám pomohli," zdůraznil kouč Jablonce.