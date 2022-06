Manažer týmu Adam Pelta: „Prvních pět minut bylo dobrých, vedli jsme z penalty. Pak Jsme z toho trochu vypadli, soupeř vyhrával víc soubojů, byl houževnatější a my jsme si s tím nedokázali poradit. Hráli jsme ve dvanácti lidech. Kluci z áčka, kteří za nás mohli hrát, jeli na dovolené, tak jsme s tímhle kádrem zůstali sami. Nemůžeme brečet. Možná jsme měli hrát líp, ale zase třeba Rozkovec hrál s natrženým meniskem. Na to, že jsme hráli jen s místními kluci nebo maximálně libereckými, tak to šlo. A skončit třetí v ČFL je pro nás úspěch velikej, s takovým místem jsme ani na začátku sezóny nepočítali. Je to práce všech hráčů a celého realizačního týmu. A chci poděkovat trenéru Vodičkovi, který u A týmu končí a přejde k našemu dorostu. Béčko bude koučovat trenér Bekakis a asistentem mu bude Renda Feri. To je dobrá změna, která odpovídá koncepci A týmu a celého klubu. U A týmu je také nový trenér a ten chce, aby to celé bylo víc propojené. Proto jsme se domluvili, že to trochu změníme a trenéra Vodičku s jeho bohatými zkušenostmi využijeme u dorostu. Právě u něj se potřebujeme hodně zvednout, abychom byli celorepublikoě konkurence schopní. Od trenéra Vodička dostanou dorostenci pořádně zabrat.“