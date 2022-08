Do prvního kola ČFL skupiny B nastoupil Jablonce B pod vedením trenéra Džimise Bekakise na domácí půdě proti soupeři z Ústí nad Labem.

jbc b -ústí n. L. | Video: Josef Březina

Ústí hrálo v loňské sezóně druhou ligu, ale sestoupilo. Start se doma Jabloneckým nevydařil a hostům podlehli 0:3 (0:1). Kouč jablonecké rezervy: „Drželi jsme balón víc jak oni, měli jsme víc ze hry, ale bohužel jen po šestnáctku. Šance, které jsme měli na začátku utkání jsme si nepřipravili tak dobře, abychom to dali až do branky. Bylo málo střelby, málo zakončení. My jsme byli na jejich polovině, pak jsme ztratili balón a oni nám hrozili z rychlých protiútoků. Tak jsme dostali tři branky. Byly tam i chyby. Mají poskládané mužstvo z mladých kluků a pár zkušených. Dobře bránili, pouštěli se do rychlých protiútoků a my jsme to neřešili dobře. Chyběl nám Daníček a Kynčl. Co se týče defenzívy, tak v tom jsme byli špatní. Ve hře dozadu jsme byli špatní, ve hře dopředu po šestnáctku, zakončení tam bylo málo. Další zápas nás čeká v Pardubicích."