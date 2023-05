branky: Novotný, Výborný

Trenér Jablonce Benjamin Vomáčka: „Vstup do zápasu jsme měli solidní, domácí jsme přehrávali, měli jsme náznaky šancí. Herně jsme byli docela dobří, ale ve vápně nám chyběl větší důraz, větší drzost na dohrání. Do vedení 1:0 se ale dostali domácí. V druhém poločase jsme nedali penaltu. Domácí přidali druhý gól a pak už si výsledek pohlídali. Za nás: umělecký dojem vysoký, ale fotbal se hraje na góly. A to bylo špatný, ty jsme nedávali. Teď máme doma Velvary. Chceme se na ně pořádně připravit. Musíme vyhrát, byly by to další tři body, které nám můžou pomoci k záchraně. Pro nás je ještě každý zápas důležitý, před s sebou máme tři, chceme bodovat.“