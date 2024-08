Jste s remízou spokojený?

Já jsem takový rozpolcený. Samozřejmě jsme rádi, že jsme ten bod získali. Je vždycky těžké venku ve třetí lize bodovat. Ale takto se dospělý fotbal nehraje.



Jaký byl soupeř?

Hrálo se na horké půdě soupeře. Chlumci se podařilo trochu mančaft obnovit. Určitě je vyzrálejší, než ten, který domácí měli.

Co se vám líbilo a nelíbilo na vašem týmu?

Od začátku zápasu se hrálo převážně uprostřed hřiště a bez větších šancí. V naší hře bylo hodně nepřesností, málo důrazů a proto nás domácí přehrávali Moc se mi nelíbil první poločas, i když jsme ho paradoxně 1:0 vyhráli. Propadali jsme v odražených míčích a dovolili jsme soupeři herní převahu a vytváření šancí. I my jsme si jich ale několik vytvořili. Ale první poločas se mi nijak extra nezamlouval.V jeho závěru už to bylo lepší. Ale pak jsme se zase nechali zatlačit.



Jak se podařilo domácím vyrovnat?

Chlumečtí nás opět přitlačili, dvakrát zabránil brance ještě výbornými zákroky brankář Kotlín, jednou nás zachránila tyčka a ve třetím případě vykopával z brankové čáry míč Velich! Vyrovnání se domácí dočkali až po rohovém kopu v 53. minutě, kdy propadnutý míč usměrnil do sítě Langr na 1:1.

Jak jste na situaci zareagoval?

Prostřídali jsme, trochu jsme změnili rozestavení. A od té doby jsme převzali otěže zápasu. Měli jsme dvě gólové šance, které jsme ale neproměnili. Jinak ale byl už náš výkon fotbalový. Běžecký a soubojový už byl lepší. Ale jak říkám, zaslouženě.



Jste spokojený s dělbou bodů?

Byla to asi spravedlivá remíza, zasloužená. Takže spokojenost je jen částečná. Kdyby se nám povedlo využít nějakou z našich šancí, ke třem bodům moc nechybělo.



Čeká vás další utkání na domácím hřišti. To první bylo bez bodového zisku. Jaký soupeř vás čeká?

Přijedou Živanice, vyzrálý, zkušený, ligový mančaft s hráči, kteří spolu hrají dlouho, jsou sehraní. Čeká nás těžký zápas. Ale rádi bychom potvrdili bod z venku. Chceme na domácí půdě naplno bodovat. Ale každý zápas začíná 0:0.



S čím budete spokojený?

Určitě budu spokojený, když budou naši kluci hrát tak, jako hráli druhý poločas v Chlumci. I když vstup do něj se nám nevydařil. Pak už to ale bylo lepší. A takový výkon by dával naději, že bychom nějaké body mohli přidat.

Na další zápas jablonecké rezervy se mohou fanoušci přijít podívat v sobotu 24. srpna do jabloneckých Břízek. Výkop je stanovený na 10,15 hodin.



FK Chlumec nad Cidlinou – FK Jablonec B 1:1 (0:1)

Branky: 53. Langr – 41. Omon

Sestava FK Jablonec B: Kotlín - Malý E., Vošahlík, Hušek (81. Čada), Karban – Malanjuola (90. Phan), Breda, Melka, Omon – Velich (81. A. Malý), Kubát (56. Hanzlíček)