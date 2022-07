Dobrý výkon předvedla v Kolíně, kde soupeř neměl moc vyložených šancí. Inkasované góly Jabloneckých, jak potvrdil trenér Dzimis Bekakis, byly po chybách, takže zbytečné. Jeho tým ale utkání vyhrál, když nastřílel soupeři tři góly.

Na hřišti ve Vrkoslavicích sehrál B tým další přípravný duel, přivítal německý Neugersdorf.„Vyhráli jsme 2:0. Na hráčích bylo znát to, co jsme si řekli, to, co chceme v nadcházející sezóně hrát. Chyběli Rozkovec, Daníček, Munzar, kteří hrají střed zálohy, i přesto už náš výkon vypadal líp. Ale německý soupeř nás zase až tak neprověřil a podle mne jsme měli vstřelit i víc branek. Mužstvo se snažilo, drželi jsme balón, vytvářeli jsme si šance. Na zakončení si musíme dát víc záležet, abychom dávali víc gólů. Ale jsem rád, že jsme nedostali my branku.“

Rezerva má za sebou v rámci přípravy také utkání s divizními Velkými Hamry, které porazila 3:1. „První poločas nebyl podle mých představ. Hamry hrály hodně zezadu v bloku a těžko jsme se tam hlavně v prvním poločase prosazovali, hlavně proto, že jsme si nedali přesnou, kolmou přihrávku. Ve druhé půli jsme je ale už přehráli, hlavně fyzicky, byli jsme na tom líp. Ale naše fyzička ještě není taková, jakou bych si já představoval. Možná už byli kluci trochu unavení, protože minulý týden trénovali v rámci soustředění dvoufázově. Ale na fyzičce bychom ještě určitě měli zapracovat. Ale rozdílnost soutěží byla na hřišti znát určitě. “