Jako první ohrozili branku východočeši, ale po přihrávce Hájka Královehradečtí nebyli v zakončení přesní. Hosté museli hned v úvodu nuceně vystřídat zraněného Lockera. Domácí se rozjížděli tak jako lokomotiva, postupně a do zajímavých šancí. Jablonci nejdříve nebyl uznán gól Torfiqa pro mávaný ofsajd. Jen o tři minuty později už se domácí radovali ze zaslouženého vedení, ze střední vzdálenosti napálil balon skvostně Rozkovec a brankář Hradce Králové se stihl za jeho projektilem jen bezmocně ohlédnout – 1:0!

Jablonečtí byli i dál na balonu a měli další zajímavé příležitosti. Hodně v permanenci byl právě autor vedoucí trefy Rozkovec. Jablonecký středopolař nejdříve ještě v pádu nestačil usměrnit míč do sítě, ve 23. minutě si však převzal míč za vápnem a pěknou utaženou střelou ke vzdálenější tyči nedal brankáři Brátovi šanci – 2:0!

Po půlhodině hry si šikovně převzal dlouhý míč z vlastní hloubi pole Haitl, tělem se dostal přes bránícího Kadrmase, jenže ve své výstavní pozici pálil jen nad břevno! Hosté zahrozili šancí Hájka, ten se sice v jabloneckém vápně ukázkovou kličkou zbavil obránců, vzápětí se ale sám z výhodné pozici vystrnadil.

Skorovat mohly dál oba týmy. Vošahlíkovu hlavičku po rohovém kopu zpacifikoval na brankové čáře Brát. Pět minut před poločasem pálil k tyči Hájek, brankář Vajner míč stačil vyrazit jen k dobíhajícímu Kadrmasovi, který naštěstí pro náš tým netrefil odkrytou jabloneckou svatyni!

I po poločase bylo více vzruchu pře brankou „Votroků“. Daníček mířil ve výhodné pozici jen do středu branky a pak zákonitě přišel trest. Hosté podnikli šest minut po změně stran zajímavou brejkovou akci, Jonášovi z ní přišel ideální balon do pokutového území z vlastní levé strany proti noze a ten jej trefil přesně ve snížení na 2:1 umístěnou střelou k tyči.

Jablonec ale drama nedopustil, jen pět minut po snížení Hradce poslal od rohového praporku míč do vápna zkušený Diviš a Torfiq jej trkl hlavou skvěle ke vzdálenější tyči – 3:1.

Jablonečtí měli i další šance na navýšení náskoku, po rohu zakončoval Štěpánek, jenže Brát míč zneškodnil. Hradecký gólman famózně vyrazil i dobře umístěnou hlavičku Torfiqa. Poslední velkou příležitost na zvýšení skore měl zkušený Diviš, z dorážky však přestřelil hostující břevno.

Kouč našich barev Jaroslav Vodička byl s vítězstvím spokojen a kvitoval i znovu zařazení stopera Vošahlíka. „Vosa (Vošahlík) nám stoprocentně pomohl. Trochu jsem tam sice na Vosu vystartoval kvůli tomu otočenému autu, ale to jen proto, že takhle zkušený hráč nemůže reagovat a nechat se rozhodit,“ uvedl jablonecký kouč Jaroslav Vodička a pokračoval. „Byl to zlepšený výkon oproti předcházejícímu duelu, ale mrzí mě, že jsme to utkání nedokázali rozhodnout daleko dřív. Měli jsme snad šest gólových šancí, ale co my nedokážeme proměnit, to je trestuhodné. Mohli jsme to utkání rozhodnout daleko dřív. Na opačnou stranu nás soupeř potrestal snížením na 1:3 z jedné naší blbosti,“ viděl chyby i přes vítězství Jablonce kouč Jaroslav Vodička.

O víkendu jeho tým vyrazí bojovat o další třetiligové body na půdu Dukly Praha B.

FK Jablonec B – FC Hradec Králové B 3:1 (2:0)

Branky: 20. a 27. Rozkovec, 57. Torfiq - 51. Josef

Sestava: Vajner – Diviš, Vošahlík, Břenek, Štěpánek (84. Černák) – Haitl (89. Werani), Rozkovec, Munzar, Nykrín (89. Kinčl) – Daníček (89. Podzimek), Torfiq