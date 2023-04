Trenér jablonecké rezervy Benjamin Vomáčka:

„Jsme rádi, že jsme derby vyhráli, je to vždycky prestižnější zápas než ostatní. A teď, když není v soutěži liberecké béčko, tak je to asi největší zápas v tomto regionu. Kluky musím pochválit, přistoupili k utkání skvěle, byli agresivní, běhaví, rychlí, fotbaloví, hráli bojovně. Vyhráli zaslouženě a zaslouženě si mohou užít Velikonoce. Až na pár maličkostí dnes nemám týmu co vyčíst. Terén nebyl příliš optimální, ale i tomu jsme se dokázali přizpůsobit. Od brankáře až po posledního hráče na lavičce bylo tentokrát vidět, že jsme jeden tým na hřišti. Příště, v sobotu, hrajeme doma s Hradcem, to bude trochu jiný zápas. Ale chceme se na něj připravit dobře a vyhrát, abychom ho zvládli a dýchalo se nám líp, než před zápasy s Přepeřemi. Rádi bychom už hráli na trávě a bylo při tom už všechno, co k fotbalu patří. Chceme diváky potěšit pěkným fotbalem a věřím, že se nám to podaří.“