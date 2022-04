„Viděl jsem Teplice hrát v předchozích zápasech a obrovsky se mi líbily, mám před nimi respekt. Mají mladé mužstvo, ale dneska to nebyl asi jejich výkon, možná i díky nám,“ poukázal na průběh zápasu kouč naší rezervy Jaroslav Vodička.

„Dneska jsme to zvládli velice dobře. Jsem rád, náš doktor dneska slaví padesátiny, tak jsme mu dali aspoň takový dárek,“ bral další výhru kouč Jablonce.Jeho tým se před dalšími zápasy ČFL vrátil na první příčku, která ale pro Jablonecké není úplně stěžejní. „My jsme tady na třetí koleji. Tady je prvořadé Ačko, pak dorost a my jsme až třetí. Kluci vědí o umístění v tabulce a oni jsou dobře nastavení. Já o první příčce nechci přemýšlet, ale pocity hráčů samozřejmě vnímám,“ vysvětloval trenér Vodička.

Spokojený byl také manažer FK Jablonec B Adam Pelta: "Bylo to dobré utkání. Z áčka jsme neměli žádnou posilu, hráli jen naši kluci. Byli jsme lepší, chtěli jsme, šli jsme si za vítězstvím. Teplice přijely s mladým týmem. Hráli jsme dobře, dali jsme tři góly, jen z jedné akce Teplice vyrovnaly. Za mne to byl kvalitní zápas, přišlo i hodně diváků. Teď nás ale čekají těžcí soupeři. Nejprve jedeme do Brozan to bude pro nás zápas pravdy, je to venku a jsou také vpředu tabulky. Pak máme doma Zápy a jedeme do Přepeř. Rozhodne se, jestli na to máme nebo ne. Ale věřím, že to bude dobrý, máme široký mančaft, je nás hodně, všichni trénují, i kluci, kteří trénovali s áčkem."

FK Jablonec – FK Teplice 3:1 (2:1)

Branky: 12. Daníček, 33. Torfiq (pen.), 49. Kinčl - 18. Bulmaga

Sestava FK Jablonec B: Vajner – Diviš, Koblížek, Skuhravý, Haitl (84. Breda)– Kinčl (65. Nykrín), Munzar (77. Podzimek), Rozkovec, Daníček, Breda (84. Štěpánek) – Torfiq (77. Svrček)