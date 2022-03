Hráči absolvovali hrubou přípravu a herní prověrky obstaraly přípravné zápasy s týmy Pěnčína, Kolína, Dvora Králové, Velkých Hamrů, rezervami Plzně či Slavie, poslední test jablonečtí odehráli proti druholigovému Žižkovu.Vodičkův B tým bude na jaře obhajovat vedoucí příčku třetiligové tabulky ČFL skupiny B, které vévodí s 29 získanými body. Jen o dva body za ním zaostávají nedaleké Přepeře.

Bude na jaře kanonýr Brož z Držkova opět postrachem pro týmy I.B třídy?

Soupeř dorazí do Jablonce s novým trenérem. Východočeši totiž neměli dobrý podzim a s šestnáctibodovým ziskem přezimovali až na čtrnácté příčce. Během jednoho roku se v Chlumci vystřídali už čtyři trenéři, tím nejnovějším je František Šturma, který mužstvo převzal ještě na konci minulého roku.Podzimní vzájemný duel skončil na hřišti soupeře remízou 1:1, na vedoucí branku Weraniho domácí odpověděli ještě v průběhu první půle vyrovnáním Labíka.

Úvodní jarní utkání Jablonce B startuje v sobotu 12. března v 10,15 hodin, tentokrát ale na umělé trávě ZŠ Mozartova v jabloneckém Mšeně.

Jablonecké rezervě se daří. Proč? Na to odpověděl manažer týmu Adam Pelta. „Je to díky tomu, že talentované mladé hráče vedou v béčku ti starší, zkušení. A to přináší první výsledky. Dva z nich už oblékají dresy A mužstva a trenér Petr Rada jim dává šanci. A na jejich výsledcích je to znát. Bavíme se o Nykrínovi a Černákovi. Teď je potřeba najít ještě další, kteří je budou následovat. Novou posilou pro béčko bude brankář Surovčík, který přišel ze Slavie,“ informoval před začátkem sezóny manažer týmu.