Manažer týmu Adam Pelta:

„V sestavě jsme neměli nikoho z A mužstva, pouze hráči B týmu. Vstoupili jsme do utkání proti soupeři, který ve středu hrál pohár. A ten také nastoupil v „osekané“ sestavě, ale základní sestavu měl dobrou. Šli jsme do utkání s tím, že bychom venku mohli body uhrát. V první půli jsme byli lepší, ale pouze po vápno. Nevytvářeli jsme si žádné vyložené šance, kromě jedné. Poločas skončil bez branek na obou stranách.“

Do druhé půli trenér Jabloneckých Jaroslav Vodička udělal dvě střídání, odešel Čermák a Werani, nastoupili Coufal s Kičlem, tedy mladí za mladé s cílem hru oživit. Ale oživení se nekonalo. A místo aby šli hosté do tlaku, tak inkasovali zbytečný gól. Od té doby se začalo utkání kouskovat, nezabrali ani zkušení hráči. Naopak.

„Nedostali jsme se do žádného tlaku. Měli jsme pouze jednu jedinou šanci, tu vytvořil Daníček, ale nastřelil tyčku. Hráči ovšem měli ovšem řeči směrem k rozhodčímu. Jinak jsme si nevytvořili nic. Naopak,jeden z nejzkušenějším hráčů, Vošahlík, udělal penaltu a domácí vedli 2:0. Pak jsme sice ještě na soupeře zatlačili, ale jen po vápno. Měli jsme více ze hry, držení míče, ale domácí byli efektivnější. Právě ve fotbalové efektivnosti nás vyučili. Nechali jsme se rozhodit a nehráli jsme, co jsme chtěli. K tomu vedro, špatně se dýchalo. Ale vzhledem k tomu, že daleko víc trénujeme a nehráli jsme pohár, měli jsme Velvary fyzicky úplně přejet. A to na hřišti vidět nebylo.“

Manažer Adam Pelta byl z průběhu a výsledku utkání zklamaný. A trenér taky. „Ten byl hrubě nespokojený. Je to škoda. Měli jsme na to tam bodovat. I jeden bod se počítá. Byla to první porážka v sezóně. Musíme se oklepat, říct si, co musíme změnit a jet dál. Nezahráli tentokrát ani zkušení hráči. Pochvalu zaslouží Torfig, byl agresivní, vyhrával souboje, hrál dobře, líbil se mi,“ zdůraznil Pelta.

Velvary – FK Jablonec B 2:0

Sestava JBC: Vajner, Koblížek, Munzar, Rozkovec, Diviš, Vošáhlík, Čermák, Werani, Torfig, Daníček, Skuhravý, Kinčl, Nygrín, Štěpánek, Coufal.

ŽK: 2:1. Diváků: 180. Rozhodčí: Černý.