První poločas nebyl příliš bohatý na brankové příležitosti, ústečtí fotbalisté totiž v Břízkách dobře bránili a domácí se nedokázali výrazněji prosadit. Největší příležitosti na otevření skore měl zkušený Daníček, s jeho hlavičkou ale i parádní střelou z vápna si poradil brankář Šmíd. Ústečtí měli jedinou výraznější šanci během první pětačtyřicetiminutovky, ale útočník Tichý poslal míč těsně vedle Vajnerovy tyče.

Jablonečtí byl trpěliví i během druhé půle. Pod břevno mířil po přiťuknutí od Torfiqa ze střední vzdálenosti Vaníček, ale ústeckoorlický gólman stačil míč vytěsnit na roh. Neujal se střílený centr Daníčka ani Rozkovcův lob na branku soupeře. Gólový moment přinesla až 65. minuta, Diviš poslal do vápna soupeře dobrý prudký balon z pravé strany, který stačil číhající Torfiq v pádu usměrnit ke vzdálenější tyči – 1:0!

Hosté mohli srovnat čtvrt hodiny před koncem, hlavičku mířící do horního růžku jablonecké branky však senzačně Vajner dokázal vyrazit! Příkladnou obětavost předvedl kapitán Skuhravý, když skočil do dalšího zakončení hostujícího celku. Pět minut před koncem odmítl navýšit domácí vedení Diviš, míč se po rohovém kopu snesl z jeho hlavy těsně mimo.

Hosté usilovali o vyrovnání až do posledního hvizdu hlavního arbitra. Tutovku zahodil čtyři minuty před koncem opět forward Tichý, ten se zbavil hned dvojice bránicích hráčů, ale v pádu naštěstí těsně přestřelil jablonecké břevno. V nastavení přečkali domácí několik dalších ošemetných situací. Ve 3. minutě nastavení však Jablonečtí ubránili rohový kop, na který vyrazil i brankář Šmíd, míč následně vyvezl střídající Kinčl a sprintem přes půl hřiště na prázdnou branku dal Jablonci definitivu vítězství druhým gólem.

Kouč naší rezervy Jaroslav Vodička často nechválí, ale dnes byl spokojený. „Svým hráčům nemám dnes co vytknout. Soupeř dobře bránil, v devíti se posouval, těžko se do toho dostávalo. První poločas se nám branku dát nepodařilo. Pak jsme sice dali po pěkné akci na 1:0, místo ale abychom se zklidnili, tak jsme se spíš přizpůsobili hře Ústí a paradoxně jsme mohli inkasovat. V 90. minutě jsme dali na 2:0. Myslím si ale, že to je vítězství naprosto zasloužené a spravedlivé. Nemám naší hře, ani svým hráčům co vytknout. Hráli jsme dobře a jsem spokojený s tím, co jsme předvedli,“ měl radost z prvního vítězství v sezoně jablonecký trenér.

Především v druhé půli sršely na hřišti emoce, svědčí o tom i šest udělených žlutých karet hráčům, žlutý kartónek z rukou rozhodčího viděli i oba trenéři. „U mě to byla chyba, ale to je na rozhodčím. Nechal jsem se trochu unést, ale to k fotbalu patří, ale aspoň bylo vzrůšo,“ smál se po zápase viditelně spokojený kouč Jablonce B.

Manažer týmu Adam Pelta k zápasu řekl: "Zápas byl velmi náročný, proti houževnatému soupeři. Výsledek se nerodil vůbec lehce. První poločas byl od nás hodně kostrbatý v rozehrávce, nevěděli jsme, jak se do nich dostat, měli jsme několik šanci, soupeř několik nebezpečných brejků. V druhé půli jsme věřili, ze soupeř fyzicky odpadne a my zvýšíme svůj tlak a počkáme si na šance, které nakonec prišly. Zkušená dvojice Vošahlik - Diviš sehrála zajímavou kombinaci a Torfiq zakončil 1:0. Poté jsme se tlačili dál, ale další góly nepřišly. Hosté se dostali do několika tutových šancí po brejcích a mohli vyrovnat. Nakonec Kincl dobře zvýšil na 2:0 do prázdné. Ocenil bych výkon rozhodčího, který hru ukázkové na obě strany pouštěl, i přes emoce na hřišti.

Příští týden (14.8.) vyráží jablonecká rezerva bojovat o body do Velvar a za čtrnáct dní (21.8.) ji čeká v Břízkách derby se Slovanem Liberec!

FK Jablonec B – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 2:0 (0:0)

Branky: 65. Torfiq, 93. Kinčl

Sestava FK Jablonec : Vajner – Diviš, Vošahlík, Koblížek, Skuhravý – Werani (51. Kinčl), Rozkovec (84. Nykrín), Munzar, Vaníček (84. Coufal) – Daníček, Torfiq