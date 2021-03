Jak probíhá u třetiligové rezervy tréninkový cyklus?

Trénují hráči, kteří mají profesionální smlouvu. Už asi po šesté jsme změnili plán přípravy. Měli jsme začít 30. ledna, pak 12. února, teď bychom měli soutěž začít snad 28. března. V podstatě nikdo nic neví, stejně jako normální lidi. Připravujeme se a čekáme, odkládáme to a posouváme to, furt dokola.

Jak takovou situaci nesou samotní hráči, když je spuštění stále v nedohlednu?

Já si strašně vážím přístupu mých hráčů, a to říkám zcela otevřeně. To, jakým způsobem trénují, když ani nevědí, kdy budou hrát. Chtěli jsme jim dát volno, ale oni to odmítli. Tvrdím od začátku, to mužstvo má charakter. Vedení nám umožnilo sehrát přátelská utkání. Není to levná záležitost, zaplatit ty testy. Alespoň se posuneme a začneme hrát. Začali jsme s Duklou, pak jedeme k B-týmům do Plzně a na Spartu. To je pro nás dobrá zpráva.

První ze zmiňovaných přátelských zápasů s druholigovou Duklou (1:5) už máte za sebou. Jaký byl výkon kombinovaného týmu po tak dlouhé herní pauze?

Viděl jsem kluky po půl roce na hřišti a viděl jsem u většiny hráčů snahu. Všichni až na Skuhravého odehráli poločas. V prvním poločase jsme drželi krok, pak jsme to prostřídali. Hodnocení bych se zdržel, nic bych v tom nehledal. Byl jsem hlavně rád, že jsme to utkání mohli sehrát. Odehráli jsme to se ctí i s hráči, které si zrovna vytahujeme z dorostu. Ten rozdíl samozřejmě byl vidět, to je logické. Nebylo by normální, kdyby šestnáctiletej kluk byl najednou plejer proti druholigovému mančaftu. Kluci měli úkol hrát na sto procent, což by mělo být automatické, ale v této době, co už je vlastně automatické?

Neztrácí někteří hráči už chuť a motivaci, když není vidět světlo na konci tunelu?

Samozřejmě, že to vidím a obrovsky mě to štve. Tohle přeci není normální, aby hráči byli na čerstvém vzduchu a trénovali. Tady nám někdo tvrdí, jak je dobrý pohyb, ať se lidi i sportovci udržují v kondici. A oni nám to pak zakážou? Já tomu už vůbec nerozumím! Jestli někdo říká, že to nechce komentovat, tak já bych to i komentoval.



Jaký bude dopad na sport?

Tohle to je tragédie pro celý sport a pro všechno. Jestli my máme někam někoho posouvat, tak tímto stylem rozhodně nikoho nikam neposuneme. Hráči nemají před sebou žádný cíl, to je naprosto špatně.



Jak se to dotýká vás osobně?

Já nemám žádnej absťák. Jsem nas… a naštvanej. Na první ligu nechodí lidi, ale my jsme ve třetí lize, jsme profesionálové a máme do té ligy někoho dávat a nemůžeme. Štve mě to, celá ta situace mě štve. Nikdo nikam nevidí. Jestli o nás má rozhodovat „někdo“, tak je to špatně.



Věříte, že se soutěž na jaře ještě rozeběhne? Upínáte se k nějakému datu?

To se musíte zeptat těch odborníků, co tu situaci řeší. Ti to sami nevědí, tak já to taky vědět nemůžu.