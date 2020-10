V dresu jablonecké rezervy se z Radova A týmu objevil v dalším utkání ČFL také černohorský reprezentant Jovović.

Domácí vstoupili do zápasu dobře, jenže Skuhravý hned v úvodu zakončoval po standardní situaci nad břevno a Jovovićovu střelu zablokovali obránci Mladé Boleslavi.

Aktuálně druhý celek třetiligové tabulky ale poté začal vystrkovat růžky. Nejdříve předvedl skvělý obranný zákrok proti zakončujícímu Majerovi Tahir. Ve 12. minutě však po rohovém kopu hostujícího celku prošel míč až na zadní tyč, odkud ho poslal do sítě Glöckner – 0:1.



ZAZÁŘIL A POMOHL

Brzy po vedoucí brance soupeře ztratil míč před naší šestnáctkou středopolař Macháček, jeho chybu ale napravil brankář Vajner, stačil totiž vyrazit Komárkovu střelu.

Jablonec se do zakončení dostával hodně složitě, když už se na dostřel Šedovy branky dostal, pálil Jovović jednou nad branku a podruhé zakročil dobře gólman.



BALÓN OVLÁDAL VÍTR

O poločase sáhl trenér Vodička ke dvojímu střídání. Dál se hrálo za velmi silného větru, který si dost pohrával i se samotným balonem. Až v 58. minutě se domácí dočkali srovnání zásluhou přesné střely Daníčka k tyči na 1:1.

Na opačné straně hřiště se musel hodně natahovat po zakončení Majera jablonecký brankář Vajner. Trenér Vodička vyslal na pažit další ofenzivní hráče Vošahlíka a Torfiqa.

Mladá Boleslav mohla jít opět do vedení v 72. minutě, ale Majerův nájezd parádním obranným skluzem zastavil stoper Hämäläinen. Mladoboleslavského brankáře Šedu pořádně štípl dělovkou Vošahlík. Hosté stále zlobili z rychlých brejků, po jednom z nich se zaskvěl opět výborný Vajner v jablonecké brance.

VYŘEŠIL TO TORFIQ

Když už to v Břízkách vypadalo na dělbu bodů, odcentroval v 90. minutě zápasu Rozkovec z pravé strany a střídající Torfiq hlavičkou od břevna za brankovou čáru rozhodl o tom, že tři body nakonec zůstaly v Jablonci po výhře 2:1.

Jablonecký trenér Jaroslav Vodička považoval vítězství nad soupeřem za šťastné. „Boleslav jsem viděl dvakrát hrát a musím říct, že hrají velice dobře. Do zápasu jsme vstoupili dobře a měli dvě gólové situace. Jenže dostaneme divný gól, kdy nám to projde celým vápnem a hráč nám doráží na zadní tyči. První poločas jsme byli darební. Scházel nám pohyb, všude jsme byli pozdě. Pomohlo nám až střídání hráčů, musím ocenit střídající hráče, kteří do zápasu šli. Vítězství je to šťastné, asi by tomu více slušela remíza, ale za výhru jsme samozřejmě rádi,“ řekl kouč Jablonce.

BODY MÁME, TO JE HLAVNÍ

„Nejlepším hráčem jabloneckého týmu byl v tomto zápase Rozkovec. Boleslav ale hrála velmi dobře, v některých fázích byla i lepší. Podle mne to bylo remízové utkání. Tři body máme tentokrát trochu se štěstím. Ale bojovali jsme do poslední minuty. Soupeř byl před tímto zápasem v tabulce druhý, my šestí. Boleslav má kvalitní mužstvo. A my jsme se touto výhrou na ně trochu dotáhli. Náš tým je hodně omlazený a my ho stále průběžně ještě omlazujeme. Chceme dát šanci mladým, dobrým hráčům, aby si co nejvíc zahráli. Ale samozřejmě ne každé utkání se jim vydaří. My jsme vyhrát potřebovali.“

Příští týden jede Jablonec na hřiště B týmu Teplic.



FK Jablonec B – FK Mladá Boleslav B 2:1 (0:1)

Branky: 58. Daníček, 90. Torfiq – 22. Glöckner. Sestava FK Jablonec B: Vajner – Munzar (M. Štěpánek), Tahir, Hämäläinen, Skuhravý – Kinčl (46. Coufal), Rozkovec, Macháček (46. Podzimek), Jovović (65. Vošahlík) – Velich (65. Torfiq), Daníček