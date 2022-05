Jablonecký kouč Jaroslav Vodička měl pro soupeře jen slova chvály. „Dukla svou velkou kvalitu a mně osobně se velice líbí. Musím říct, že my zdaleka nejsme tam, kde je Dukla Praha v práci s mladými. Kdybychom tu měli my dnes jedenáct hráčů ročníku přes rok 2000, tak nám Dukla dá sedm gólů,“ míní kouč naší rezervy. „U nás to dnes nebyla žádná velká sláva, především díky druhému poločasu, který byl z naší strany slaboučký. Dukla nám toho moc nedovolila, v poli i na balonu byla silná. Měli jsme obrovské problémy s balony za obranu a my si s tím ani v takto zkušené obraně nedokážeme lépe poradit. Ale za vítězství jsem rád,“ konstatoval Vodička.