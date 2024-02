"Byl to solidní zápas, Sparta má velikou kvalitu. Béčko hraje druhou ligu, může vybírat z mnoha kvalitních hráčů. Pro nás to byla výborná zkouška. Co se týká zápasu, my jsme do něho vstoupili katastrofálně a už v první minutě jsme prohrávali. Po dalších našich chybách, nekoncentrovanosti, malé agresivitě a málo běhání jsme se dostávali pod tlak. Sparta měla několik šancí. Podržel nás brankář. Postupem času se hra vyrovnávala, náš presing nám nesl ovoce. Sparta taky ztrácela míče. Bohužel se nám nepodařilo dát aspoň jednu branku. O poločase jsme si v kabině něco řekli. A ve druhém už naši kluci předvedli kvalitní výkon. I když jsme nedali gól, byli jsme pak už Spartě vyrovnaným soupeřem, v některých chvílích i lepším. Pro nás je důležité, že si kluci dokázali důležitou věc. Když hrají to, co chceme, s vysokým pressingem, agresivitou, se kterou ve druhém poločase pak už hráli, tak můžou hrát s každým. A pro mnohé soupeře mohou být i nepříjemní," řekl trenér jablonecké rezervy Benjamin Vomáčka.