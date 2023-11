V posledním podzimním utkání ČFL B přišla jablonecká rezerva o tři body na hřišti Zápů (2:0). Nepovedl se jim první poločas. A ve druhém už si soupeř, který podává v domácích zápasech výborné výkony, vítězství uhlídal.

FK Jablonec B - ilustrační | Foto: Josef Březina

SK Zápy – Jablonec 2:0 (2:0)

„Dostali jsme po naší chybě a sérii nedůrazů ve vápně laciný gól. Byla to naše chyba a pro nás velká škoda. To byla voda na mlýn domácích, kteří byli na svém malém hřišti bojovní. Když se dostanou do vedení, dávají góly. Pak jsme dostali druhý gól. V prvním poločase ale Zápy byly agresivnější a bojovnější. Ve druhé půli jsme se zlepšili, ale už jsme neměli sílu výsledek zvrátit. Domácí si ho už zkušeně pohlídali. Klukům nemůžu upřít snahu, bojovali jsme, co jsme mohli. Chyběla nám kvalita i štěstí. Domácí vyhráli zaslouženě. V tabulce jsou druzí, jsou v domácím prostředí silní, zvyklí na svoje hřiště a způsob hry. To jsme věděli. Ale, bohužel, nezvládli jsme už první poločas. Byl to náš poslední podzimní zápas. Kluky čeká regenerační týden. Potom ještě čtrnáct dnů potrénujeme. Pak budou mít hráči aktivní volno, dostanou individuální plány. A potkáme se na tréninku 8. ledna,“ řekl trenér jablonecké rezervy Benjamin Vomáčka.