V dalším kole ČFL skupiny B se svěřencům trenéra Benjamina Vomáčky dařilo na hřišti soupeře. Z Mladé Boleslavi, po vyhraném zápase 3:1, si na konto připsali tři body.

Turnov - Jablonec B (zelený), ilustrační foto | Foto: Josef Březina

Po předchozím prohraném utkání se Spartou Kolín, které také Jablonečtí hráli na hřišti soupeře a prohráli 1:0, bylo potřeba zlepšit si náladu. A tak to také hráči pochopili. Vzorně plnili to, na čem se s trenérem před zápasem domluvili. A on je po závěrečném hvizdu rozhodčího za tříbodový zisk rád pochválil.

„Kluci si se soupeřem poradili velmi dobře. Jsme spokojení s tím, jak jsme zápas zvládli. Nasazení i kvalita byly na naší straně a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Kluci splnili do puntíku to, co jsme po nich chtěli, všechno to, co jsme si řekli před zápasem. Pak jsme ale nešťastně, takovou skoro jedinou chybičkou, dostali gól, ale v podstatě jsme byli po celý zápas lepší a opravdu jsme zaslouženě vyhráli. Nějaké šance jsme měli ještě ve druhém poločase. Boleslav měla také takový závar, jednu, dvě pološance, ale myslím si, že jsme si to dost zkušeně pohlídali. Chtěl bych pochválit celý mančaft, jak k tomu přistoupil, jak pracoval. Dnes jsme neměli slabé místo. A samozřejmě nám k takovému výkonu pomohl David Houska, který za nás zaskočil a dal našemu výkonu tvář. A k němu se přidali i ostatní. Takže tentokrát je to skoro bez výhrad a zaslouženě získané tři body zvenčí,“ okomentoval další zápas ČFL skupiny B trenér jablonecké rezervy Benjamin Vomáčka.

Mladá Boleslav B – Jablonec B 1:3 (1:3)

Branky: 10. Gregor - 7., 24. Náprstek, 36. Breda