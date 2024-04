Další zápas ČFL skupiny B odehrála jablonecká rezerva na hřišti libereckého Slovanu. Na to, že to bylo vlastně další podještědské derby, i když v nižší soutěži, se k tomu hráči Jablonce postavili jinak, než trenér Vomáčka čekal. A prohra ho hodně mrzela. Domácí vyhráli 3:1, tři body zůstaly na Slovanu.

FK Jablonec B, ilustrační foto | Foto: Josef Březina

Všechny branky padly už v prvním poločase, Jablonec dohrával bez vyloučeného Vošahlíka. Trenér Vomáčka byl zklamaný. Po zápase hlas nezvýšil, ale bez komentáře zápas nezůstal. Více si hráči řekne až na úterním tréninku.

„Šli jsme do zápasu s určitým záměrem a taktikou, která nám vůbec nevycházela. Byli jsme málo agresivní, málo běhaví a v obou poločasech jsme byli méně agresivní než domácí, a proto jsme prohráli. Domácí byli lepší, byli kombinačně lepší, lépe hráli na míči a my jsme vždycky byli druzí. Takto se fotbal hrát nedá. Hlavně v první půli jsme hráli bez emocí a nasazení, a to je špatně. Takhle se fotbal opravdu hrát nedá. A ještě smutnější je, že to bylo derby. Asi si někteří hráči neuvědomili, že to derby je. Hráli jinak, než jsem si představoval. První poločas rozhodl. Ve druhém poločase jsme trochu lépe vstoupili do hry, ale pak po vyloučení Honzy Vošahlíka se zápas jen dohrával. Pak paradoxně jsme začali trochu hrát, a za těch půl hodiny, co to bylo, kluci to dohráli se ctí. Ale do té doby, co jsme byli v jedenácti, to bylo špatné a jsem z toho mrzutý. Nebylo to dobré, neudělali jsme Jablonci dobré jméno. Teď máme doma Chlumec, musíme se na něj připravit a já věřím, že to vezmeme za jiný konec. S klukama to ještě probereme v úterý na tréninku. Po zápase to nebylo o křiku, ale něco jsem jim řekl všeobecně a detaily si rozebereme. Zápasy se rozhodují na hřišti, a dneska byl Liberec lepší a zaslouženě vyhrál,“ řekl zklamaně trenér jablonecké rezervy Benjamin Vomáčka.

V dalším kole se Vomáčkův tým představí opět na domácí půdě, v sobotu 27. dubna bude v Břízkách od 10, 15 hodin hostit Chlumec nad Cidlinou.

FC Slovan Liberec B – FK Jablonec B 3:1 (3:1)



Branky: 11. Okoh, 19. Hadaščok, 36. Winkler – 30. Velich

Sestava FK Jablonec: Kotlín - Malý, Vošahlík, Karban – Gaši (62. Diviš), Svoboda (46. Breda), Kubín (78. Hanzlíček), Alegue, Nykrín - Velich, Kanakimana (33. Kubát)