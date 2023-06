trenér Jablonce Benjamin Vomáčka:

„Výkon jsme podali solidní, bohužel, vítězství jsme soupeři darovali našimi vlastními chybami. Velký rozdíl mezi námi a Velvary bych neviděl. Uznávám jejich kvalitu, je to dobrý mančaft, možná zatím nejlepší, který proti nám v jarní části hrál. Ale kluci zahráli výborný zápas a nemám jim co vyčíst, pouze individuální chyby před góly a proměňování našich šancí. Třeba u prvního gólu mineme jasný, dlouhý míč a hráč nám jde sám na branku. To, bohužel, nejde nijak ovlivnit, pouze tím, že se hráč musí trefit. U druhého gólu vymýšlíme v našem vápně kličku nebo nějaké odhazování soupeře místo toho, abychom toho, abychom míč jednoduše odkopli. A z toho nám dá soupeř na 3:1 a rozhodne. Druhý gól byl do kabiny, z penalty. To my ovlivnit nemůžeme, co rozhodčí pískne, to platí. První a třetí gól jsme Velvarům darovali. Za stavu 1:1, když už jsme gól dostali, tak naše dvě, tři vyložené šance musíme proměnit, abychom se zase nastartovali a v zápase vedli. Takže začátek výborný, vedli jsme 1:0, byli jsme na Velvary dobře připravení, věděli jsme, že hrají kombinační fotbal. Kluci toho hodně naběhali, plnili, co měli a nakonec to takhle znegujeme našimi chybami. Ale výkon, nasazení, běhavost tam byly. Nedáme góly a zbytečně inkasujeme. K fotbalu chyby patří, sice ne takhle velké, ale určité ano. My jsme chyby, které nám nabídly Velvary, nepotrestali. A soupeř nás za naše chyby potrestal. Proto je výsledek 1:3 a ne opačný. Co se ale týká způsobu hry, tam jsme podali nadstandardní výkony. K výkonu nemám žádné připomínky. Příště jedeme do Boleslavi. Dva zápasy, které jsme teď nezvládli, tam budeme chtít odčinit a nějaké body na jaře ještě získat. Když budou výkon a nasazení stejné a nebudeme dělat chyby, tak věřím tomu, že jsme schopní v Boleslavi vyhrát."

Do konce ČFL zbývá odehrát poslední dvě kola. Po výjezdu do města automobilů, zakončí sezonu náš tým v Břízkách za čtrnáct dní s lídrem soutěže a jistě postupující Viktorií Žižkov.

FK Jablonec B – TJ Sokol Vevary 1:3 (1:2)



Branky: 13. Velich - 18. Schneider, 45. Jakab (pen.), 47. Šimkovský

Sestava FK Jablonec B: Richter – Diviš (66. Karban), Vošahlík (90. Stibor), Heidenreich, Malý – Gaši (83. Werani), Rozkovec (90. Linhart), Kubín, Nykrín – Velich, Podzimek (66. Kubát)