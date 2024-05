Statečný boj s vedoucím týmem soutěže z Velvar má za sebou rezervní tým FK Jablonec. Domácí v Břízkách dvakrát vedli góly Tomáše Kubína, ale hosté stačili otočit na 2:3 a upevnili si první příčku v třetiligové tabulce.

ČFL: Jablonec B - Velvary | Video: Josef Březina

Jablonečtí se vedoucího týmu soutěže na svém hřišti nezalekli a v 10. minutě zápasu šli po pěkné akci na levé straně a přesné střele Tomáše Kubína do vedení 1:0. Jenže ve 23. minutě hostující Kott vystřelil po zemi z dvaceti metrů, brankář Reiner míč jen vyrazil a dobíhající Jakab zblízka střelou pod břevno srovnal na 1:1.

Na další branky se čekalo do závěru první půle. Jablonec si vzal vedení zpátky ve 42. minutě po nacvičeném signálu z rohového kopu. Po něm vznikl ve vápně Velvar zmatek a Kubín zblízka propálil vše na 2:1.

Ani tentokrát ale domácím vedení dlouho nevydrželo, o dvě minuty později vyplaval mezi našimi stopery zcela volný Šustr a přesnou hlavičkou do šibenice srovnal na poločasových 2:2.

Po třech minutách druhé půle ale hosté zápas úplně otočili na 2:3. Jablonec si žádnou větší šanci už vypracovat nedokázal a tak si Sokol Velvary odvezl domů tři body.

„Myslím, že jsme dneska odehráli dobrý, vyrovnaný zápas, bylo to vlastně proti lídrovi soutěže. A musím říct, že soupeř je zasloužený lídr, protože Velvary opravdu mají silný tým a my jsme, myslím, podali solidní výkon, z naší strany upracovaný. Kluci dodržovali to, co jsme si řekli, ale budu se opakovat, dostáváme strašně laciné góly. Dneska jsme zase dostali tři strašně laciné góly. A rozhodlo to, že, když jsme dali gól, tak jsme rychle dostali. Velvary byly stále na dostřel a vždycky nám to vyrovnaly. A navíc tři góly, to je moc. Nemůžeme dostávat tolik laciných gólů. Kluci strašně dřou, hrají. Podali opravdu dobrý výkon, ale zase bez bodu. Takže to mě trochu mrzí za kluky, že vlastně odmakali celý zápas. Naše střelba vázne a přesto náš tým prohrává. Taková situace se nám opakuje, podobné to bylo i minulý týden v Teplicích. Naše výhoda je, že nejsme úplně ohroženi sestupem. Takže kluci mohou hrát v klidu. Hlavně po nich chci, aby dodržovali to, co jsme si řekli, aby výkony byly dobré, aby se hrálo a trochu aby si něco zkusili. Ale měly by padat taky nějaké góly. Výhru bychom už potřebovali. Dáváme dost gólů, ale, na můj vkus, dost inkasujeme. Prostě dostáváme hloupé góly,“ zakočil hodnocení trenér jablonecké rezervy Bejmanin Vomáčka