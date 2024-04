Ke spokojenosti, jak uvedl, měli dát ještě aspoň tři nebo čtyři góly. Trenér řekl, že to byl takový klasický zápas, nahoru dolů s mnoha dobrými šancemi na obou stranách. Jednu měli hosté hned v úvodu, ale nevyužili ji. A domácí se naopak z protiútoku do hradecké brány trefili.

Vomáčka: Dnes jsme neměli slabé místo. Nemám k výkonu výhrady

"Ale Hradec za minutu vyrovnal. Takže to byla naše chyba, že jsme to dopustili. Gól jsme dostali po naší hrubce. To by se nám nemělo stávat. Myslím si, že už jsme dost zkušený tým. Ale stalo se. Byl to zápas bohatý na šance. Myslím si, že jsme jich měli víc. Hráli jsme dobrý fotbal, kombinační, běhavý. Byly tam centry ze stran, dostávali jsme se i ke střelám z dálky. Takže musím kluky pochválit za výkon. Bohužel, nemáme z toho ani bod, protože Hradec také předvedl kvalitní hru a dal dva góly a my jsme naše šance nevyužili. Fotbal se hraje na góly. My jsme dnes góly nedali, proto jsme nemohli vyhrát. Chybělo nám větší štěstí, někdy důraz, někdy možná i trochu více umění, abychom dali více gólů. Takový je fotbal, někdy krutý. Dnes nám to ukázal. Ale zase, když budu srovnávat, když odmyslím výsledek a podívám se na hru, tak na tom nejsme tak špatně. Určitě jsme špatně nehráli. Jsme spokojení, že umíme hrát i takový kombinační a rychlý fotbal. Jsem za to rád. Je to dobře. K vidění dnes bylo i hodně dobrých individuálních výkonů, takže máme na čem stavět. Teď už se musíme soustředit na další zápas, na derby, které hrajeme v Liberci a my budeme chtít přivézt body," má jasný plán kouč jablonecké rezervy.

FK Jablonec B - FC Hradec Králové 1:2 (1:1)