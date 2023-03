„Začátek se nám vůbec nepovedl. První půle byla hrozná. Asi jsme si mysleli, že po té výborné přípravě přijde všechno samo. Ale Ústí bylo agresivnější. Mělo i nějaké šance. My taky, ale celkově se mi náš výkon vůbec nelíbil. V poločase jsme si v kabině řekli, jak to musí vypadat dál, jak chceme hrát. Druhá půle, to bylo něco jako den a noc. Byla jednoznačně v naší režii. Pomohl nám i rychlý gól, který jsme vstřelili hned na začátku druhého poločasu. A to bylo právě ono, čím jsme se chtěli prezentovat, dravá agresivita, běhavost, spousta vyhraných soubojů, spousta šancí a čtyři proměněné. S druhým poločasem spokojenost, ale velký vykřičník za první půlí. Takhle by to nešlo. To jsme měli štěstí, že první poločas zůstal 0:0. Hra byla vyrovnaná, ale mohli jsme i prohrávat. A to by se nám pak hůř obracelo. Soupeř nás mohl potrestat. Náš způsob hry nebyl takový, jaký si představujeme.

Ale týmu patří gratulace za to, že vyhrál venku. To je v každé soutěži vždycky těžké. Pokazila nám to ta první půle, z té nejsem nadšený. Úplně happy tedy nejsem, to není na místě. Člověk musí mít pokoru. Ústí i mě překvapilo svým výkonem v první půli. Hrálo tak, jak se chceme prezentovat my, podobný, agresivní, běhavý fotbal. Ale asi to nevydržel soupeř po celou dobu. Příští týden hrajeme doma proti Pardubicím. Doufám, že se na ně zase dobře připravíme a že kluci předvedou kvalitní fotbal a výkon na který mají. A že se budou fotbalem bavit. Každý zápas začíná zase 0:0 a musíme o výsledek a o každý bod zabojovat. Začátek sezóny nám vyšel, ale pokračujeme dál. Celý týden budeme poctivě trénovat a připravovat se na soupeře. Chceme vyhrát.“

"V prvním poločase jsme plnili to, co jsme si řekli po té facce od Varnsdorfu. Neříkám, že to byl fotbal jako Barcelona, ale hráli jsme to, co jsme chtěli, a neslo to své ovoce. Bohužel ve druhé půli jsme předvedli hrubé individuální chyby, které já osobně vůbec nechápu, jak mohou hráči, kteří chtějí hrát ČFL, udělat. A pak je to zase o tom, že prohráváme 0:1, najednou je všechno špatně, chaos, nikdo nebrání. Jablonec mohl těch branek dát mnohem víc. Krom něj chybí i Vobecký, další hráči nám chyběli v ofenzivě. Je to pořád dokola, nechci se na to vymlouvat, ale bez nějakých pěti hráčů základu je to těžké. Mladí vedle těch zkušených rostou, ale když chybí, naše hra neskutečně padá dolů," krčil rameny ústecký trenér Tesařík.

FK ÚSTÍ N. L. - FK JABLONEC B 0:4 (0:0)

Branky: 46. Diviš, 52. Podzimek, 58. Heidenreich, 81. Rozkovec